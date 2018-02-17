«Интер» заинтересован в услугах Ламелы

«Интер» хочет усилить команду нападающим «Тоттенхэма» Эриком Ламелой. В конце января «нерадзурри» уже контактировали с окружением 25-летнего футболиста.

Напомним, аргентинец лишь в ноябре прошлого года оправился от травмы, из-за которой он пропустил чуть более года.

В нынешнем сезоне Ламела принял участие в 17-ти матчах, забил один гол и сделал три результативные передачи. Его контракт со «шпорами» действует до 2020 года. Портал Tramsfermarkt оценивает форварда в 25 миллионов евро.