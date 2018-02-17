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    «Интер» заинтересован в услугах Ламелы

    «Интер» хочет усилить команду нападающим «Тоттенхэма» Эриком Ламелой. В конце января «нерадзурри» уже контактировали с окружением 25-летнего футболиста.

    Напомним, аргентинец лишь в ноябре прошлого года оправился от травмы, из-за которой он пропустил чуть более года.

    В нынешнем сезоне Ламела принял участие в 17-ти матчах, забил один гол и сделал три результативные передачи. Его контракт со «шпорами» действует до 2020 года. Портал Tramsfermarkt оценивает форварда в 25 миллионов евро.

    Источник: Tuttosport

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    17.02.2018 13:47
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +132

      Su27Flanker 17 февраля 2018, 14:52

      Интер интересуется всеми аргентинцами....

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