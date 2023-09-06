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Михаил Меркулов
Новости
Михаил Меркулов - новости
Завершил карьеру
26 января 1994 (32)
#3 | Защитник
177 см | 70 кг
Россия
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
29-летний россиянин, которого не отпустили в «Спартак», завершил карьеру
2023.09.06 13:59
4
Экс-игрок «Рубина» и «Урала» Меркулов рассказал, кто сорвал его трансфер в «Спартак»
2023.09.06 11:01
Меркулов: «Лимит на легионеров – зло. То, чему я учился в РПЛ, иностранцы умеют на выходе из школы»
2022.04.23 19:47
Защитник «Риеки» Меркулов: «По сравнению с «Рубином» упал в зарплате больше чем в три раза»
2022.04.23 14:18
Хорватская «Риека» не собирается расторгать контракт с Меркуловым
2022.04.23 11:56
«Многое узнал для себя в плане футбола». Меркулов – об уходе из «Рубина»
2021.07.29 09:16
«Рубин» объявил о переходе Меркулова и Косарева в хорватские клубы
2021.07.28 16:27
3
Фото
Сафонов, Джикия, Крал и Влашич – в символической сборной пятого тура РПЛ по версии Opta
2020.08.27 19:32
13
«Рубин» во втором матче подряд остался в меньшинстве. Красную карточку получил экс-игрок «Урала» Меркулов
2020.08.15 16:10
Меркулов – о переходе в «Рубин»: «Удивился, когда позвонил Слуцкий. Когда заинтересован главный тренер – это главное»
2020.06.10 00:47
3
Фото
«Рубин» подписал Меркулова
2020.06.09 16:38
6
Вагнер Лав сможет играть за ЦСКА только со следующего сезона
2020.06.08 11:41
6
Фото
«Урал» объявил об уходе Меркулова
2020.05.31 18:03
Меркулов – о своем будущем: «Есть варианты, но трансферы любят тишину»
2020.05.28 19:49
1
Президент «Урала» – о посте Меркулова со сценой из «Гарри Поттера»: «Какое рабство? Дебил дебилом»
2020.05.28 13:57
6
Видео
«Теперь Добби свободен»: Меркулов объявил об уходе из «Урала» сценой из «Гарри Поттера»
2020.05.28 12:07
3
«Чемпионат»: Меркулов с высокой вероятностью летом пополнит «Рубин»
2020.05.27 20:50
3
Президент «Урала» Иванов заблокировал переход Меркулова в «Рубин»
2020.02.22 12:20
Григорий Иванов: «Меркулов считает Екатеринбург деревней. Раз так, пусть сидит в «Урале-2» до лета»
2020.02.19 16:22
4
«Рубин» интересуется защитником «Урала» Меркуловым
2020.02.17 19:33
Рубин заинтересовался защитником «Урала» Меркуловым. Его пытался купить «Спартак»
2020.01.30 18:53
2
Шалимов: «Ахмат» ведет переговоры с «Уралом» по Ильину и Меркулову. Я бы хотел их видеть»
2019.12.11 22:19
2
Журналист Карпов: Рохус Шох предложил «Спартаку» Меркулова, но получил отказ
2019.12.06 13:16
1
«Матч ТВ»: «Спартак» начал переговоры по трансферу Меркулова из «Урала». К защитнику есть интерес со стороны другого клуба РПЛ
2019.12.05 18:50
17
Меркулов: «Кажется, интерес «Спартака» – единственный за последнее время. Будем рассматривать»
2019.07.19 12:36
24
Президент «Урала» Иванов: «Читаю, что мы хотим от «Спартака» 2,5 миллиона за Меркулова. А, может, мы 5 хотим?»
2019.06.22 14:11
5
«Чемпионат»: «Спартак» начал переговоры с «Уралом» по Меркулову. Екатеринбуржцы хотят за него 2,5 миллиона
2019.06.22 13:19
Меркулов – о Страндберге: «У Стефана европейский стиль игры»
2019.06.11 11:40
Меркулов: «Черчесов сказал, что не узнал бы меня на улице. Я сказал бы: «Здравствуйте». А он бы мимо прошел»
2019.06.11 10:20
4
Скопинцев, Чернов, Меркулов – в трансферном листе «Спартака» на зиму
2018.11.23 01:12
26
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