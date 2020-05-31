«Урал» объявил об уходе Меркулова

У Михаила Меркулова истек контракт с «Уралом».

Защитник играл за екатеринбургскую команду с 2015 года.

Ранее сообщалось, что он может перейти в «Рубин».

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