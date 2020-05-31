«Урал» объявил об уходе Меркулова

У Михаила Меркулова истек контракт с «Уралом».
Защитник играл за екатеринбургскую команду с 2015 года.
Ранее сообщалось, что он может перейти в «Рубин».
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Сегодня заканчивается срок действия контракта с «Уралом» защитника Михаила Меркулова.Михаил пришел в наш клуб в 2015 году, в 2016-м дебютировал в Российской Премьер-Лиге, а вскоре стал основным футболистом команды. pic.twitter.com/YoOVcWgQ9e— ФК Урал (@FCURAL) May 31, 2020