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    «Урал» объявил об уходе Меркулова

    У Михаила Меркулова истек контракт с «Уралом».

    Защитник играл за екатеринбургскую команду с 2015 года.

    Ранее сообщалось, что он может перейти в «Рубин».

    «Теперь Добби свободен»: Меркулов объявил об уходе из «Урала» сценой из «Гарри Поттера»

    Президент «Урала» – о посте Меркулова со сценой из «Гарри Поттера»: «Какое рабство? Дебил дебилом»

    Источник: Твиттер «Урала»

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    31.05.2020 18:03
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