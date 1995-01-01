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    Журналист Карпов: Рохус Шох предложил «Спартаку» Меркулова, но получил отказ

    Журналист «Бизнес Online» Иван Карпов сообщил, что защитник «Урала» Михаил Меркулов не перейдет в «Спартак».

    По его словам, член исполкома РФС Рохус Шох предложил «Спартаку» Меркулова, но получил отказ, поскольку генеральному директору москвичей Томасу Цорну футболист оказался не нужен.

    «Была информация, что Меркулов и нападающий «Урала» Владимир Ильин подписали контракты с «Ахматом». Она пока не подтверждается, с клубом из Екатеринбурга еще не договорились», – написал Карпов в своем телеграме.

    • В этом сезоне РПЛ Меркулов сыграл 17 матчей, отдал один ассист.
    • Меркулов перешел в «Урал» из МИТОСа в 2015 году.
    • Рыночная стоимость футболиста – 1,7 миллиона евро.

    «Матч ТВ»: «Спартак» начал переговоры по трансферу Меркулова из «Урала». К защитнику есть интерес со стороны другого клуба РПЛ


    Источник: Телеграм-канал Ивана Карпова

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    Сегодня, 13:16
    Комментарии1
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      Рейтинг: +3061

      мы_не_рабы 41 минуту назад

      Если информация правдивая, и член исполкома РФС лоббирует интересы футболиста или футбольного агента - это жесть. А потом подумал, и,.... всё у нас в стране примерно так и происходит.

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