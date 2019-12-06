Журналист Карпов: Рохус Шох предложил «Спартаку» Меркулова, но получил отказ

Журналист «Бизнес Online» Иван Карпов сообщил, что защитник «Урала» Михаил Меркулов не перейдет в «Спартак».

По его словам, член исполкома РФС Рохус Шох предложил «Спартаку» Меркулова, но получил отказ, поскольку генеральному директору москвичей Томасу Цорну футболист оказался не нужен.

«Была информация, что Меркулов и нападающий «Урала» Владимир Ильин подписали контракты с «Ахматом». Она пока не подтверждается, с клубом из Екатеринбурга еще не договорились», – написал Карпов в своем телеграме.

В этом сезоне РПЛ Меркулов сыграл 17 матчей, отдал один ассист.

Меркулов перешел в «Урал» из МИТОСа в 2015 году.

Рыночная стоимость футболиста – 1,7 миллиона евро.

«Матч ТВ»: «Спартак» начал переговоры по трансферу Меркулова из «Урала». К защитнику есть интерес со стороны другого клуба РПЛ



