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    Михаил Меркулов - статистика

    #3 | Защитник
    Имя Михаил
    Отчество Викторович
    Фамилия Меркулов
    Команда Риека
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 26 января 1994 (29 лет)
    Рост 177
    Вес 70
    Стоимость:
    € 1,20
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Рубин 9 0 0 2 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    16.05.2021 Был в запасе Рубин (Казань) 1:1 Ротор (Волгоград)
    08.05.2021 Был в запасе Арсенал (Тула) 2:4 Рубин (Казань)
    01.05.2021 Был в запасе Рубин (Казань) 2:0 Динамо (Москва)
    25.04.2021 Был в запасе Рубин (Казань) 0:1 Краснодар (Краснодар)
    18.04.2021 Был в запасе Урал (Екатеринбург) 0:1 Рубин (Казань)
    10.04.2021 Был в запасе Ростов (Ростов-на-Дону) 0:1 Рубин (Казань)
    03.04.2021 Был в запасе Рубин (Казань) 1:0 Сочи (Сочи)
    17.12.2020 Был в запасе Ахмат (Грозный) 0:0 Рубин (Казань)
    13.12.2020 Был в запасе Тамбов (Тамбов) 0:1 Рубин (Казань)
    05.12.2020 1' -90' Локомотив (Москва) 3:1 Рубин (Казань)
    29.11.2020 Был в запасе Рубин (Казань) 1:0 ЦСКА (Москва)
    22.11.2020 83' -90' Рубин (Казань) 0:2 Ростов (Ростов-на-Дону)
    08.11.2020 Был в запасе Химки (Химки) 2:0 Рубин (Казань)
    31.10.2020 Был в запасе Рубин (Казань) 3:1 Арсенал (Тула)
    04.10.2020 Был в запасе Рубин (Казань) 1:1 Ахмат (Грозный)
    27.09.2020 Был в запасе Ротор (Волгоград) 1:3 Рубин (Казань)
    20.09.2020 1' -53' Рубин (Казань) 0:2 Спартак (Москва)
    21' 47'
    13.09.2020 1' -90' Динамо (Москва) 0:1 Рубин (Казань)
    90'
    30.08.2020 1' -90' Рубин (Казань) 2:2 Тамбов (Тамбов)
    26.08.2020 1' -90' Рубин (Казань) 3:0 Уфа (Уфа)
    22.08.2020 1' -90' ЦСКА (Москва) 1:2 Рубин (Казань)
    15.08.2020 1' -31' Рубин (Казань) 1:1 Урал (Екатеринбург)
    21' 31'
    11.08.2020 1' -90' Рубин (Казань) 0:2 Локомотив (Москва)
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