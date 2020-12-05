Михаил Меркулов - статистика
#3 | Защитник
|Имя
|Михаил
|Отчество
|Викторович
|Фамилия
|Меркулов
|Команда
|Риека
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|26 января 1994 (29 лет)
|Рост
|177
|Вес
|70
Стоимость:
€ 1,20
млн
|Имя
|Михаил
|Отчество
|Викторович
|Фамилия
|Меркулов
|Команда
|Риека
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|26 января 1994 (29 лет)
|Рост
|177
|Вес
|70
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Рубин
|9
|0
|0
|2
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.05.2021
|Был в запасе
|Рубин (Казань)
|1:1
|Ротор (Волгоград)
|08.05.2021
|Был в запасе
|Арсенал (Тула)
|2:4
|Рубин (Казань)
|01.05.2021
|Был в запасе
|Рубин (Казань)
|2:0
|Динамо (Москва)
|25.04.2021
|Был в запасе
|Рубин (Казань)
|0:1
|Краснодар (Краснодар)
|18.04.2021
|Был в запасе
|Урал (Екатеринбург)
|0:1
|Рубин (Казань)
|10.04.2021
|Был в запасе
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|0:1
|Рубин (Казань)
|03.04.2021
|Был в запасе
|Рубин (Казань)
|1:0
|Сочи (Сочи)
|17.12.2020
|Был в запасе
|Ахмат (Грозный)
|0:0
|Рубин (Казань)
|13.12.2020
|Был в запасе
|Тамбов (Тамбов)
|0:1
|Рубин (Казань)
|05.12.2020
|1' -90'
|Локомотив (Москва)
|3:1
|Рубин (Казань)
|29.11.2020
|Был в запасе
|Рубин (Казань)
|1:0
|ЦСКА (Москва)
|22.11.2020
|83' -90'
|Рубин (Казань)
|0:2
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|08.11.2020
|Был в запасе
|Химки (Химки)
|2:0
|Рубин (Казань)
|31.10.2020
|Был в запасе
|Рубин (Казань)
|3:1
|Арсенал (Тула)
|04.10.2020
|Был в запасе
|Рубин (Казань)
|1:1
|Ахмат (Грозный)
|27.09.2020
|Был в запасе
|Ротор (Волгоград)
|1:3
|Рубин (Казань)
|20.09.2020
|1' -53'
|Рубин (Казань)
|0:2
|Спартак (Москва)
|21' 47'
|13.09.2020
|1' -90'
|Динамо (Москва)
|0:1
|Рубин (Казань)
|90'
|30.08.2020
|1' -90'
|Рубин (Казань)
|2:2
|Тамбов (Тамбов)
|26.08.2020
|1' -90'
|Рубин (Казань)
|3:0
|Уфа (Уфа)
|22.08.2020
|1' -90'
|ЦСКА (Москва)
|1:2
|Рубин (Казань)
|15.08.2020
|1' -31'
|Рубин (Казань)
|1:1
|Урал (Екатеринбург)
|21' 31'
|11.08.2020
|1' -90'
|Рубин (Казань)
|0:2
|Локомотив (Москва)