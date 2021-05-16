Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Михаил Меркулов - статистика

Завершил карьеру
26 января 1994 (32)
#3 | Защитник
177 см | 70 кг
Россия
Статистика Новости Трансферы Публикации
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Рубин
9
0
0
2
1
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Рубин
1 : 1
16.05.2021
Ротор
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Арсенал
2 : 4
08.05.2021
Рубин
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Рубин
2 : 0
01.05.2021
Динамо
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Рубин
0 : 1
25.04.2021
Краснодар
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Урал
0 : 1
18.04.2021
Рубин
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Ростов
0 : 1
10.04.2021
Рубин
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Рубин
1 : 0
03.04.2021
Сочи
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Ахмат
0 : 0
17.12.2020
Рубин
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Тамбов
0 : 1
13.12.2020
Рубин
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Локомотив
3 : 1
05.12.2020
Рубин
1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Рубин
1 : 0
29.11.2020
ЦСКА
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
0 : 2
22.11.2020
Ростов
83' - 90'
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Химки
2 : 0
08.11.2020
Рубин
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
3 : 1
31.10.2020
Арсенал
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Рубин
1 : 1
04.10.2020
Ахмат
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Ротор
1 : 3
27.09.2020
Рубин
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Рубин
0 : 2
20.09.2020
Спартак
1' - 53'
21'
47'
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Динамо
0 : 1
13.09.2020
Рубин
1' - 90'
90'
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Рубин
2 : 2
30.08.2020
Тамбов
1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Рубин
3 : 0
26.08.2020
Уфа
1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 4 тур
ЦСКА
1 : 2
22.08.2020
Рубин
1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 2 тур
Рубин
1 : 1
15.08.2020
Урал
1' - 31'
21'
31'
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Рубин
0 : 2
11.08.2020
Локомотив
1' - 90'
Главные новости
ВидеоАкинфеев назвал лучшего тренера, с которым работал – ему сегодня исполнилось 80 лет
17:41
Зидан назвал футболиста, который должен был получить «Золотой мяч» вместо Кейна
17:22
1
Игрок «Спартака» пропустит месяц из-за травмы
17:14
2
Мостовой назвал клоуном и чертом тренера из РПЛ
16:59
12
Ротенберг ждет, что Галактионов заплатит «Локо» 60 миллионов рублей
16:42
8
«Локомотиву» предложили двух российских тренеров вместо Галактионова
16:06
4
РПЛ. «Оренбург» вдевятером проиграл «Крыльям Советов» (0:2)
15:53
7
ВидеоКруговой проанализировал спорный гол «Краснодара» в матче с ЦСКА
15:32
2
ЦСКА увел у «Спартака» вингера сборной России
15:18
12
Стала известна оценка Батракова за матч с «Амедом»
15:09
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+