Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
ЦСКА - Рубин
ЦСКА - Рубин: обзор матча 22 августа 2020
ЦСКА
22.08.2020, суббота, 20:00
Россия. Премьер-лига, 4 тур
1 : 2
Завершен
Рубин
39'
Н. Влашич
37'
С. Бакаев
90+2'
Д. Макаров
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЦСКА - Рубин
90'
+2
ГОЛ! 1:2!
Д. Макаров
Пас отдал
Д. Деспотович
Замена
Н. Тикнизян
️️️️
Н. Влашич
85'
Замена
К. Бистрович
️️️️
И. Обляков
84'
79'
Желтая карточка
Х. Кварацхелия
79'
Замена
Х. Ин Бом
️️️️
О. Шатов
77'
Замена
И. Самошников
️️️️
А. Зуев
76'
Желтая карточка
О. Шатов
Замена
К. Кучаев
️️️️
А. Сигурдссон
70'
Замена
А. Гайч
️️️️
И. Шкурин
70'
62'
Замена
Д. Деспотович
️️️️
И. Игнатьев
62'
Замена
Д. Макаров
️️️️
С. Бакаев
51'
Желтая карточка
Ф. Уремович
ГОЛ! 1:1!
Н. Влашич
39'
37'
ГОЛ! 0:1!
С. Бакаев
Пас отдал
И. Игнатьев
32'
Желтая карточка
А. Зуев
Желтая карточка
А. Сигурдссон
17'
Желтая карточка
Н. Влашич
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
22
Константин Марадишвили
ЦП
10
Никола Влашич
АП
10
Иван Обляков
АП
10
Арнор Сигурдссон
АП
17
Илья Шкурин
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Рубин
99
Юрий Дюпин
ВР
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
22
Филип Уремович
ЦЗ
15
Карл Старфельт
ЦЗ
17
Александр Зуев
ЛВ
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
28
Оливер Абильдгор
ОП
7
Дарко Йевтич
ЦП
27
Олег Шатов
ЦП
17
Солтмурад Бакаев
ПВ
18
Иван Игнатьев
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
ЦСКА
49
Владислав Тороп
ВР
21
Наир Тикнизян
ЛЗ
18
Константин Кучаев
ЛАЗ
53
Никита Котин
ЦЗ
62
Вадим Карпов
ЦЗ
15
Яка Бийол
ЦЗ
8
Кристиян Бистрович
ЦП
19
Адольфо Гайч
ЦФ
Рубин
30
Никита Медведев
ВР
32
Иван Коновалов
ВР
71
Илья Самошников
ЛЗ
2
Силвие Бегич
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
23
Дмитрий Тарасов
ОП
28
Павел Могилевец
ЦП
16
Хван Ин Бом
ЦП
17
Игорь Коновалов
ЦП
77
Денис Макаров
ПВ
22
Кирилл Косарев
ЦФ
21
Джордже Деспотович
ЦФ
3-2-1-3-1
35
Акинфеев
78
Дивеев
5
Васин
32
Магнуссон
42
Щенников
6
Фернандес
22
Марадишвили
10
Влашич
10
Сигурдссон
10
Обляков
17
Шкурин
3-1-2-3-1
99
Дюпин
22
Уремович
15
Старфельт
3
Меркулов
28
Абильдгор
7
Йевтич
27
Шатов
17
Бакаев
17
Зуев
7
Кварацхелия
18
Игнатьев
10
Влашич
21
Тикнизян
21
Тикнизян
10
Влашич
10
Сигурдссон
18
Кучаев
18
Кучаев
10
Сигурдссон
10
Обляков
8
Бистрович
8
Бистрович
10
Обляков
17
Шкурин
19
Гайч
19
Гайч
17
Шкурин
17
Бакаев
77
Макаров
77
Макаров
17
Бакаев
17
Зуев
71
Самошников
71
Самошников
17
Зуев
27
Шатов
16
Ин Бом
16
Ин Бом
27
Шатов
18
Игнатьев
21
Деспотович
21
Деспотович
18
Игнатьев
Остались в запасе
ЦСКА
Рубин
49
Владислав Тороп
ВР
53
Никита Котин
ЦЗ
62
Вадим Карпов
ЦЗ
15
Яка Бийол
ЦЗ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
30
Никита Медведев
ВР
32
Иван Коновалов
ВР
2
Силвие Бегич
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
23
Дмитрий Тарасов
ОП
28
Павел Могилевец
ЦП
17
Игорь Коновалов
ЦП
22
Кирилл Косарев
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Остались в запасе
49
Владислав Тороп
ВР
53
Никита Котин
ЦЗ
62
Вадим Карпов
ЦЗ
15
Яка Бийол
ЦЗ
Остались в запасе
30
Никита Медведев
ВР
32
Иван Коновалов
ВР
2
Силвие Бегич
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
23
Дмитрий Тарасов
ОП
28
Павел Могилевец
ЦП
17
Игорь Коновалов
ЦП
22
Кирилл Косарев
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Статистика матча ЦСКА - Рубин
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
- : -
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Рубин
Россия. Кубок, 6 тур
Рубин
- : -
25.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Информация о матче
Главный судья:
Кирилл Левников
(Санкт-Петербург)
Стадион:
ВЭБ Арена
Новости команд
Все
ЦСКА
Рубин
ЦСКА обратился в ЭСК РФС из-за «позорного» пенальти «Ахмата»
22:34
Федотов проанализировал «позорный» пенальти в ворота ЦСКА
21:11
5
Мостовой похвалил два клуба РПЛ: «Назначили футбольных людей – и пошел результат»
18:00
2
Главный врач ЦСКА пожаловался на сборную России
17:11
3
Игдисамов честно высказался о перспективах ЦСКА
16:35
2
ЦСКА обратился в ЭСК РФС из-за «позорного» пенальти «Ахмата»
22:34
Федотов проанализировал «позорный» пенальти в ворота ЦСКА
21:11
5
Главный врач ЦСКА пожаловался на сборную России
17:11
3
Игдисамов честно высказался о перспективах ЦСКА
16:35
2
Тренер ЦСКА Игдисамов пожаловался на работу: «Правила такие суровые и жестокие»
15:30
Мостовой похвалил два клуба РПЛ: «Назначили футбольных людей – и пошел результат»
18:00
2
Семин предостерег тренера «Рубина» после победы над «Зенитом»
14:20
3
Назначены арбитры на 6-й тур Кубка, одну из игр будет судить 25-летний дебютант
13:08
1
Аршавин назвал игрока, из-за которого «Зенит» не смог уйти от поражения в Казани
Вчера, 21:37
6
Дерзкий Володя напал на игроков «Зенита» в Казани
Вчера, 15:43
5
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+