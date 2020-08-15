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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Рубин - Урал
Рубин - Урал: обзор матча 15 августа 2020
Рубин
15.08.2020, суббота, 15:30
Россия. Премьер-лига, 2 тур
1 : 1
Завершен
Урал
35'
И. Игнатьев (П)
12'
Э. Бикфалви (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рубин - Урал
90'
Желтая карточка
Д. Мишкич
88'
Желтая карточка
Я. Годзюр
Замена
П. Могилевец
️️️️
И. Коновалов
82'
71'
Замена
Д. Ефремов
️️️️
А. Егорычев
71'
Замена
Д. Мишкич
️️️️
А. Панюков
Замена
Д. Деспотович
️️️️
И. Игнатьев
64'
Замена
Д. Макаров
️️️️
С. Бакаев
64'
Замена
Д. Тарасов
️️️️
Д. Йевтич
64'
63'
Вторая желтая
Р. Емельянов
57'
Замена
О. Эль Кабир
️️️️
М. Араторе
51'
Желтая карточка
В. Рыков
48'
Желтая карточка
Д. Кулаков
45'
Желтая карточка
М. Араторе
ГОЛ с пенальти! 1:1!
И. Игнатьев
35'
33'
Желтая карточка
Р. Емельянов
Вторая желтая
М. Меркулов
31'
Желтая карточка
М. Меркулов
21'
12'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Э. Бикфалви
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин
99
Юрий Дюпин
ВР
71
Илья Самошников
ЛЗ
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
22
Филип Уремович
ЦЗ
15
Карл Старфельт
ЦЗ
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
28
Оливер Абильдгор
ОП
7
Дарко Йевтич
ЦП
17
Игорь Коновалов
ЦП
17
Солтмурад Бакаев
ПВ
18
Иван Игнатьев
ЦФ
Главный тренер
Олег Веретенников
Урал
31
Ярослав Годзюр
ВР
13
Игорь Калинин
ЛЗ
93
Алексей Герасимов
ЦЗ
44
Владимир Рыков
ЦЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
8
Рафал Августиняк
ОП
92
Роман Емельянов
ОП
5
Андрей Егорычев
ЦП
70
Марко Араторе
ЦП
10
Эрик Бикфалви
АП
11
Андрей Панюков
ЦФ
Главный тренер
Юрий Матвеев
Рубин
32
Иван Коновалов
ВР
23
Дмитрий Тарасов
ОП
8
Камиль Закиров
ЦП
22
Зурико Давиташвили
ЦП
28
Павел Могилевец
ЦП
92
Вячеслав Подберезкин
ЦП
77
Денис Макаров
ПВ
21
Джордже Деспотович
ЦФ
22
Кирилл Косарев
ЦФ
Урал
1
Илья Помазун
ВР
95
Чингиз Магомадов
ЛЗ
35
Николай Золотов
ЦЗ
33
Вараздат Ароян
ЦЗ
58
Отман Эль Кабир
ЛП
33
Даниэль Мишкич
ЦП
40
Юрий Бавин
ЦП
11
Артем Шаболин
АП
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
10
Давид Караев
ЦФ
10
Артем Юсупов
ЦФ
4-1-2-2-1
99
Дюпин
3
Меркулов
22
Уремович
15
Старфельт
71
Самошников
28
Абильдгор
7
Йевтич
17
Коновалов
7
Кварацхелия
17
Бакаев
18
Игнатьев
4-2-2-1-1
31
Годзюр
15
Кулаков
93
Герасимов
44
Рыков
13
Калинин
8
Августиняк
92
Емельянов
5
Егорычев
70
Араторе
10
Бикфалви
11
Панюков
17
Бакаев
77
Макаров
77
Макаров
17
Бакаев
7
Йевтич
23
Тарасов
23
Тарасов
7
Йевтич
17
Коновалов
28
Могилевец
28
Могилевец
17
Коновалов
18
Игнатьев
21
Деспотович
21
Деспотович
18
Игнатьев
5
Егорычев
22
Ефремов
22
Ефремов
5
Егорычев
70
Араторе
58
Эль Кабир
58
Эль Кабир
70
Араторе
11
Панюков
33
Мишкич
33
Мишкич
11
Панюков
Остались в запасе
Рубин
Урал
8
Камиль Закиров
ЦП
32
Иван Коновалов
ВР
22
Зурико Давиташвили
ЦП
92
Вячеслав Подберезкин
ЦП
22
Кирилл Косарев
ЦФ
Главный тренер
Олег Веретенников
95
Чингиз Магомадов
ЛЗ
11
Артем Шаболин
АП
1
Илья Помазун
ВР
35
Николай Золотов
ЦЗ
33
Вараздат Ароян
ЦЗ
40
Юрий Бавин
ЦП
10
Давид Караев
ЦФ
10
Артем Юсупов
ЦФ
Главный тренер
Юрий Матвеев
Остались в запасе
8
Камиль Закиров
ЦП
32
Иван Коновалов
ВР
22
Зурико Давиташвили
ЦП
92
Вячеслав Подберезкин
ЦП
22
Кирилл Косарев
ЦФ
Остались в запасе
95
Чингиз Магомадов
ЛЗ
11
Артем Шаболин
АП
1
Илья Помазун
ВР
35
Николай Золотов
ЦЗ
33
Вараздат Ароян
ЦЗ
40
Юрий Бавин
ЦП
10
Давид Караев
ЦФ
10
Артем Юсупов
ЦФ
Главный тренер
Олег Веретенников
Главный тренер
Юрий Матвеев
Статистика матча Рубин - Урал
1
1
1
6
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
1
6
Матчи команд
Рубин
Россия. Кубок, 6 тур
Рубин
- : -
25.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Урал
- : -
26.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Сухой
(Люберцы)
Стадион:
Ак Барс Банк Арена
Где смотреть матч:
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