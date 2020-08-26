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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Рубин - Уфа
Рубин - Уфа: обзор матча 26 августа 2020
Рубин
26.08.2020, среда, 18:30
Россия. Премьер-лига, 5 тур
3 : 0
Завершен
Уфа
47'
Х. Ин Бом
55'
Д. Макаров
69'
Д. Макаров
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рубин - Уфа
Замена
Д. Тарасов
️️️️
Ф. Уремович
88'
87'
Желтая карточка
И. Безденежных
Замена
И. Самошников
️️️️
А. Зуев
84'
Замена
И. Игнатьев
️️️️
Д. Деспотович
84'
79'
Замена
Н. Белоусов
️️️️
Г. Агаларов
74'
Замена
Г. Агаларов
️️️️
А. Вомбергар
72'
Желтая карточка
П. Аликин
ГОЛ! 3:0!
Д. Макаров
69'
Желтая карточка
Д. Деспотович
65'
59'
Замена
И. Безденежных
️️️️
А. Сухов
59'
Замена
К. Фольмер
️️️️
А. Голубев
59'
Замена
Т. Жамалетдинов
️️️️
Л. Бизяк
ГОЛ! 2:0!
Д. Макаров
Пас отдал
Д. Деспотович
55'
54'
Желтая карточка
О. Тилль
ГОЛ! 1:0!
Х. Ин Бом
47'
Замена
Д. Макаров
️️️️
С. Бакаев
46'
Замена
Х. Ин Бом
️️️️
О. Шатов
46'
36'
Желтая карточка
А. Сухов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин
99
Юрий Дюпин
ВР
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
15
Карл Старфельт
ЦЗ
22
Филип Уремович
ЦЗ
17
Александр Зуев
ЛВ
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
28
Оливер Абильдгор
ОП
7
Дарко Йевтич
ЦП
27
Олег Шатов
ЦП
17
Солтмурад Бакаев
ПВ
21
Джордже Деспотович
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Уфа
31
Александр Беленов
ВР
24
Ионуц Неделчару
ЦЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
3
Павел Аликин
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
18
Оливье Тилль
ЦП
94
Олег Данченко
ЦП
50
Артем Голубев
ЦП
10
Азер Алиев
ЦП
77
Ловро Бизяк
ЦФ
29
Андрес Вомбергар
ЦФ
Главный тренер
Вадим Евсеев
Рубин
32
Иван Коновалов
ВР
30
Никита Медведев
ВР
71
Илья Самошников
ЛЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
23
Дмитрий Тарасов
ОП
17
Игорь Коновалов
ЦП
16
Хван Ин Бом
ЦП
28
Павел Могилевец
ЦП
77
Денис Макаров
ПВ
18
Иван Игнатьев
ЦФ
22
Кирилл Косарев
ЦФ
Уфа
40
Алексей Чернов
ВР
16
Юрий Шафинский
ВР
6
Никита Белоусов
ОП
87
Игорь Безденежных
ЦП
99
Данила Емельянов
ЦП
9
Кирилл Фольмер
ЦП
21
Магомедэмин Рабаданов
АП
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
25
Гамид Агаларов
ЦФ
3-1-2-3-1
99
Дюпин
3
Меркулов
22
Уремович
15
Старфельт
28
Абильдгор
7
Йевтич
27
Шатов
7
Кварацхелия
17
Зуев
17
Бакаев
21
Деспотович
4-4-2
31
Беленов
33
Сухов
4
Никитин
3
Аликин
24
Неделчару
94
Данченко
50
Голубев
10
Алиев
18
Тилль
29
Вомбергар
77
Бизяк
17
Бакаев
77
Макаров
77
Макаров
17
Бакаев
17
Зуев
71
Самошников
71
Самошников
17
Зуев
22
Уремович
23
Тарасов
23
Тарасов
22
Уремович
27
Шатов
16
Ин Бом
16
Ин Бом
27
Шатов
21
Деспотович
18
Игнатьев
18
Игнатьев
21
Деспотович
Агаларов
6
Белоусов
6
Белоусов
Агаларов
33
Сухов
87
Безденежных
87
Безденежных
33
Сухов
50
Голубев
9
Фольмер
9
Фольмер
50
Голубев
77
Бизяк
75
Жамалетдинов
75
Жамалетдинов
77
Бизяк
29
Вомбергар
25
Агаларов
25
Агаларов
29
Вомбергар
Остались в запасе
Рубин
Уфа
32
Иван Коновалов
ВР
30
Никита Медведев
ВР
31
Георгий Зотов
ПЗ
17
Игорь Коновалов
ЦП
28
Павел Могилевец
ЦП
22
Кирилл Косарев
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
21
Магомедэмин Рабаданов
АП
40
Алексей Чернов
ВР
16
Юрий Шафинский
ВР
99
Данила Емельянов
ЦП
Главный тренер
Вадим Евсеев
Остались в запасе
32
Иван Коновалов
ВР
30
Никита Медведев
ВР
31
Георгий Зотов
ПЗ
17
Игорь Коновалов
ЦП
28
Павел Могилевец
ЦП
22
Кирилл Косарев
ЦФ
Остались в запасе
21
Магомедэмин Рабаданов
АП
40
Алексей Чернов
ВР
16
Юрий Шафинский
ВР
99
Данила Емельянов
ЦП
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Главный тренер
Вадим Евсеев
Статистика матча Рубин - Уфа
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Рубин
Россия. Кубок, 6 тур
Рубин
- : -
25.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Велес
- : -
29.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Информация о матче
Главный судья:
Павел Кукуян
(Сочи)
Стадион:
Ак Барс Банк Арена
Где смотреть матч:
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