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    «Чемпионат»: «Спартак» начал переговоры с «Уралом» по Меркулову. Екатеринбуржцы хотят за него 2,5 миллиона

    Левый защитник «Урала» Михаил Меркулов может перейти в «Спартак».

    По информации «Чемпионата», москвичи начали с екатеринбургским клубом переговоры по трансферу 25-летнего футболиста.

    «Урал» хочет получить за россиянина 2,5 миллиона евро.

    • Меркулов выступает за екатеринбуржцев с 2015 года.
    • В сезоне-2018/19 он провел на клубном уровне 34 матча во всех турнирах и сделал одну голевую передачу.
    • Контракт защитника с «Уралом» рассчитан до 2020 года.
    • Transfermarkt оценивает стоимость Меркулова в 1,7 миллиона евро.

    Источник: «Чемпионат»

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