«Чемпионат»: «Спартак» начал переговоры с «Уралом» по Меркулову. Екатеринбуржцы хотят за него 2,5 миллиона

Левый защитник «Урала» Михаил Меркулов может перейти в «Спартак».
По информации «Чемпионата», москвичи начали с екатеринбургским клубом переговоры по трансферу 25-летнего футболиста.
«Урал» хочет получить за россиянина 2,5 миллиона евро.
- Меркулов выступает за екатеринбуржцев с 2015 года.
- В сезоне-2018/19 он провел на клубном уровне 34 матча во всех турнирах и сделал одну голевую передачу.
- Контракт защитника с «Уралом» рассчитан до 2020 года.
- Transfermarkt оценивает стоимость Меркулова в 1,7 миллиона евро.