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    Президент «Урала» Иванов: «Читаю, что мы хотим от «Спартака» 2,5 миллиона за Меркулова. А, может, мы 5 хотим?»

    Президент «Урала» Григорий Иванов высказал мнение по поводу информации, что «Спартак» заинтересован в приобретении левого защитника екатеринбуржцев Михаила Меркулова.

    Сегодня российские СМИ сообщили, что москвичи начали с «Уралом» переговоры по трансферу 25-летнего игрока. По утверждению «Чемпионата», екатеринбургский клуб запросил за россиянина 2,5 миллиона евро.

    «Про интерес «Спартака» к Меркулову сам узнал из прессы. К нам никто не обращался, и мы тем более не обсуждали финансовую сторону. Читаю уже, что «Урал» хочет за Меркулова 2,5 миллиона. А может, мы 5 хотим?

    Если «Спартак» обратится, будем разговаривать, а пока никаких обращений ни от кого нет», – сказал Иванов.

    • Меркулов выступает за екатеринбуржцев с 2015 года.
    • В сезоне-2018/19 он провел на клубном уровне 34 матча во всех турнирах и сделал одну голевую передачу.
    • Контракт защитника с «Уралом» рассчитан до 2020 года.
    • Transfermarkt оценивает стоимость Меркулова в 1,7 миллиона евро.

    «Чемпионат»: «Спартак» начал переговоры с «Уралом» по Меркулову. Екатеринбуржцы хотят за него 2,5 миллиона

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 14:11
    Комментарии1
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      Рейтинг: +6627

      KLIM777 1 час назад

      да, у журналюг с похмела фантазия заиграла))

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