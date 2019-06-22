Президент «Урала» Иванов: «Читаю, что мы хотим от «Спартака» 2,5 миллиона за Меркулова. А, может, мы 5 хотим?»

Президент «Урала» Григорий Иванов высказал мнение по поводу информации, что «Спартак» заинтересован в приобретении левого защитника екатеринбуржцев Михаила Меркулова.

Сегодня российские СМИ сообщили, что москвичи начали с «Уралом» переговоры по трансферу 25-летнего игрока. По утверждению «Чемпионата», екатеринбургский клуб запросил за россиянина 2,5 миллиона евро.

«Про интерес «Спартака» к Меркулову сам узнал из прессы. К нам никто не обращался, и мы тем более не обсуждали финансовую сторону. Читаю уже, что «Урал» хочет за Меркулова 2,5 миллиона. А может, мы 5 хотим?

Если «Спартак» обратится, будем разговаривать, а пока никаких обращений ни от кого нет», – сказал Иванов.

Меркулов выступает за екатеринбуржцев с 2015 года.

В сезоне-2018/19 он провел на клубном уровне 34 матча во всех турнирах и сделал одну голевую передачу.

Контракт защитника с «Уралом» рассчитан до 2020 года.

Transfermarkt оценивает стоимость Меркулова в 1,7 миллиона евро.

«Чемпионат»: «Спартак» начал переговоры с «Уралом» по Меркулову. Екатеринбуржцы хотят за него 2,5 миллиона