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  • Президент «Урала» Иванов заблокировал переход Меркулова в «Рубин»

Президент «Урала» Иванов заблокировал переход Меркулова в «Рубин»

22 февраля 2020, 12:20

«Рубин» перед закрытием зимнего трансферного окна предпринял попытку подписать левого защитника «Урала» Михаила Меркулова.

По информации бывшего журналиста «Бизнес Online» Ивана Карпова, казанцы сделали конкретное предложение о приобретении 26-летнего футболиста, но сделку заблокировал президент екатеринбургского клуба Григорий Иванов.

Впрочем, «Рубин» не отказался от фулбека и рассчитывает заполучить его летом в качестве свободного агента.

  • В текущем сезоне Меркулов провел за «Урал» 20 матчей и сделал одну голевую передачу.
  • Его рыночная стоимость – 1,8 миллиона евро.

Григорий Иванов: «Меркулов считает Екатеринбург деревней. Раз так, пусть сидит в «Урале-2» до лета»

Источник: Телеграм-канал Ивана Карпова
Россия. Премьер-лига Рубин Урал Меркулов Михаил Иванов Григорий
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