Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадайте футболиста по улыбке
    Тест: угадайте футболиста по улыбке
    2 Тест для мужчин: какой была бы ваша жена, будь вы футболистом
    Тест для мужчин: какой была бы ваша жена, будь вы футболистом
    3 Тест: хорошо ли вы помните легионеров ЦСКА?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров ЦСКА?

    Президент «Урала» Иванов заблокировал переход Меркулова в «Рубин»

    «Рубин» перед закрытием зимнего трансферного окна предпринял попытку подписать левого защитника «Урала» Михаила Меркулова.

    По информации бывшего журналиста «Бизнес Online» Ивана Карпова, казанцы сделали конкретное предложение о приобретении 26-летнего футболиста, но сделку заблокировал президент екатеринбургского клуба Григорий Иванов.

    Впрочем, «Рубин» не отказался от фулбека и рассчитывает заполучить его летом в качестве свободного агента.

    • В текущем сезоне Меркулов провел за «Урал» 20 матчей и сделал одну голевую передачу.
    • Его рыночная стоимость – 1,8 миллиона евро.

    Григорий Иванов: «Меркулов считает Екатеринбург деревней. Раз так, пусть сидит в «Урале-2» до лета»

    Источник: Телеграм-канал Ивана Карпова

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:20
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98825
    #2
    Рубик Докоян
    77172
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    74714
    #5
    insider_retro
    66019
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru