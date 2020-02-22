Президент «Урала» Иванов заблокировал переход Меркулова в «Рубин»

«Рубин» перед закрытием зимнего трансферного окна предпринял попытку подписать левого защитника «Урала» Михаила Меркулова.

По информации бывшего журналиста «Бизнес Online» Ивана Карпова, казанцы сделали конкретное предложение о приобретении 26-летнего футболиста, но сделку заблокировал президент екатеринбургского клуба Григорий Иванов.

Впрочем, «Рубин» не отказался от фулбека и рассчитывает заполучить его летом в качестве свободного агента.

В текущем сезоне Меркулов провел за «Урал» 20 матчей и сделал одну голевую передачу.

Его рыночная стоимость – 1,8 миллиона евро.

Григорий Иванов: «Меркулов считает Екатеринбург деревней. Раз так, пусть сидит в «Урале-2» до лета»