Президент «Урала» Иванов заблокировал переход Меркулова в «Рубин»

«Рубин» перед закрытием зимнего трансферного окна предпринял попытку подписать левого защитника «Урала» Михаила Меркулова.
По информации бывшего журналиста «Бизнес Online» Ивана Карпова, казанцы сделали конкретное предложение о приобретении 26-летнего футболиста, но сделку заблокировал президент екатеринбургского клуба Григорий Иванов.
Впрочем, «Рубин» не отказался от фулбека и рассчитывает заполучить его летом в качестве свободного агента.
- В текущем сезоне Меркулов провел за «Урал» 20 матчей и сделал одну голевую передачу.
- Его рыночная стоимость – 1,8 миллиона евро.
Григорий Иванов: «Меркулов считает Екатеринбург деревней. Раз так, пусть сидит в «Урале-2» до лета»
Источник: Телеграм-канал Ивана Карпова