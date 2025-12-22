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PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Команды
Урал
Дмитрий Тихий
Новости
€ 300 тыс
Дмитрий Тихий - новости
Урал
29 октября 1992 (33)
#15 | Защитник
185 см | 75 кг
Россия
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Фото
«Урал» Юрана подписал защитника с 79 матчами в РПЛ
20 июня
Тихий – о новогоднем столе: «Все как принято в нашей великой стране»
10 января
2
Фото
Бывший игрок «Серикспора» вернулся в Россию
2 января
4 российских игрока покинули «Серикспор»
2025.12.22 10:59
Тихий получил предложение от клуба Первой лиги
2025.12.19 20:56
1
В «Серикспоре» отреагировали на жалобы Юрана
2025.12.16 13:36
На «Серик Беледиеспор» поступила еще одна жалоба в ФИФА
2025.12.15 22:22
1
Тихий сделал заявление об уходе из «Серика»: «Всему есть предел»
2025.11.21 18:18
Российский футболист расторг контракт с «Сериком»
2025.11.21 17:31
Тихий ответил на вопрос о задержке зарплат в «Серик Беледиеспоре»
2025.09.19 17:05
Команда Юрана проиграла 2-й матч подряд и опустилась в зону вылета
2025.09.01 09:10
4
Новый клуб Юрана подписал трех российских футболистов
2025.07.18 23:49
4
Российские игроки начали переезжать в новый клуб Юрана в Анталью
2025.07.01 13:58
5
Новый клуб Юрана из Турции нацелился еще на двух российских футболистов
2025.06.29 22:10
1
Фото
Российский защитник перебрался из РПЛ в чемпионат Армении
2025.02.19 23:20
1
Тихий допустил, что клубы РПЛ работают с судьями
2025.01.05 13:17
3
Тихий: «Илья Садыгов понимает, что структура «Химок» выстроена ради него»
2025.01.05 11:14
3
Тихий оценил слова Комличенко про экономию на помидорах
2025.01.04 11:00
Экс-защитник «Пари НН» Тихий не владеет автомобилем: «Пустая трата денег»
2025.01.03 17:22
1
Экс-защитник «Пари НН» Тихий раскрыл свои ежемесячные траты
2025.01.03 14:38
Тихий объяснил, почему интервью Дзюбы вызывают резонанс: «Артем – пример для очень большого числа людей»
2024.11.21 09:52
Тихий оценил перспективы Юрана как тренера «Спартака»
2024.11.16 13:26
1
В «Пари НН» рассказали о будущем футболистов, переведенных в дубль
2024.10.19 17:59
«Пари НН» зимой может расстаться с рядом ведущих игроков
2024.10.16 08:14
5
«Пари НН» предложил игроков за 20 миллионов рублей «Оренбургу» и «Химкам»
2024.07.10 09:31
2
«Пари НН» выставил на трансфер восьмерых игроков
2024.06.23 16:39
9
Бывший капитан «Химок» рассказал о конфликте с Гогниевым
2023.12.01 11:50
«Что-то из бокса»: игрок «Пари НН» – об ударе Чернова в лицо Александрову
2023.09.20 20:30
4
Фото
Живоглядов и Тихий выбрали игровые номера в «Пари НН»
2023.07.03 10:47
«Пари НН» подписал двух защитников
2023.07.03 09:18
2
1
2
3
Главные новости
Во Франции оценили игру Сафонова с «Марселем»
09:53
Статистика Захаряна в матче с «Валенсией»
09:40
1
Месси вышел на второе место в истории по голам со штрафных
09:28
Губерниев высказался о возможном вылете «Локомотива» из РПЛ
09:21
Батракова раскритиковали в Турции, испанские клубы хотят увести Карседо у «Спартака», гневный Моуринью и другие новости
01:00
Сафонов получил худшую оценку среди игроков «ПСЖ» за матч с «Марселем»
00:40
3
Погребняк отреагировал на слова Дзюбы о завершении карьеры
00:30
Лига 1. «ПСЖ» победил «Марсель», Ферран вновь забил, Сафонов – пропустил
Вчера, 23:43
Губерниев подсказал Дзюбе, как именно закончить карьеру
Вчера, 23:23
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Раскрыты слова Беллингема, которые он кричал в адрес арбитра с «Атлетико»
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