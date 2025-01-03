Экс-защитник «Пари НН» Тихий раскрыл свои ежемесячные траты

Бывший игрок «Химок» и «Пари НН» Дмитрий Тихий рассказал, сколько денег тратит в месяц.

– Итого сколько в месяц нужно для комфортной жизни, включая продукты, бензин и прочее?

– Не забывайте коммунальные платежи. 8-10 тысяч в среднем получается «коммуналка», продукты, бензин у супруги – я даже не знаю, сколько он сейчас выходит, тысяч 7-8, наверное, в месяц. Плюс частный детский садик, в обычный мы пока на очереди.

Думаю, выходит тысяч 150. До 200 сто процентов. И я понимаю, что кто-то на меньшее живет, кто-то на большее, чтобы меня не ругали.

У всех разный комфорт. Я бы, конечно, хотел намного комфортнее, не буду лукавить.