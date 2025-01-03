Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    • Главная
    • Новости
    • Экс-защитник «Пари НН» Тихий раскрыл свои ежемесячные траты

    Экс-защитник «Пари НН» Тихий раскрыл свои ежемесячные траты

    Бывший игрок «Химок» и «Пари НН» Дмитрий Тихий рассказал, сколько денег тратит в месяц.

    – Итого сколько в месяц нужно для комфортной жизни, включая продукты, бензин и прочее?

    – Не забывайте коммунальные платежи. 8-10 тысяч в среднем получается «коммуналка», продукты, бензин у супруги – я даже не знаю, сколько он сейчас выходит, тысяч 7-8, наверное, в месяц. Плюс частный детский садик, в обычный мы пока на очереди.

    Думаю, выходит тысяч 150. До 200 сто процентов. И я понимаю, что кто-то на меньшее живет, кто-то на большее, чтобы меня не ругали.

    У всех разный комфорт. Я бы, конечно, хотел намного комфортнее, не буду лукавить.

    • Тихому в октябре исполнилось 32 года.
    • В середине ноября «Пари НН» расторг с ним контракт.
    • В декабре футболист отказался переходить в индийский «Гоа».

    Новости по теме
    Тихий допустил, что клубы РПЛ работают с судьями 3
    Тихий: «Илья Садыгов понимает, что структура «Химок» выстроена ради него» 3
    Тихий оценил слова Комличенко про экономию на помидорах
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.01.2025 14:38
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 