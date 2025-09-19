Тихий ответил на вопрос о задержке зарплат в «Серик Беледиеспоре»

Защитник Дмитрий Тихий не подтвердил, но и не опроверг информацию о задержке зарплат в турецком клубе «Серик Беледиеспор».
«Не знаю, о чeм идeт речь. Мне сейчас некогда», – сказал Тихий.
- «Серик Беледиеспор» тренирует Сергей Юран, за команду выступают 7 российских игроков.
- Сообщалось, что летом российский бизнесмен Туфан Садыгов купил 50% акций турецкого клуба.
- «Химки» без его финансирования обанкротились – сотрудники до сих пор не получили деньги за работу в прошлом сезоне.
Источник: Metaratings