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    Тихий оценил слова Комличенко про экономию на помидорах

    Бывший игрок «Химок» и «Пари НН» Дмитрий Тихий отреагировал на высказывание Николая Комличенко о ценах на продукты.

    В частности, форвард «Ростова» заявил, что экономит на помидорах, не позволяя себе узбекские томаты за 1000+ рублей за кг чаще раза в две недели.

    – Так вот про узбекские помидоры Комличенко по 1000 рублей, которые он может позволить только раз в две недели...

    – Почему-то я так думаю, что это вырвали из контекста. Как обычно это делают журналисты.

    Я вот сейчас говорю, а завтра выйдет, что Тихому нужно в месяц до 200 тысяч и все скажут – вай, да кто это такой, да почему так и что за фигня. Я же не знаю, что он самом деле имел в виду.

    – Не суть. Какие вы едите помидоры – узбекские по 1000, дешевле или дороже?

    – Жена берет помидоры во «ВкусВилле». Я не знаю, сколько они стоят, но думаю, что рублей 200-300, наверное.

    Скажу так: если Коля позволяет себе такие помидоры, то для этого он работает и тренируется очень много. Он старается.

    Как и в любой сфере, если он может себе это позволить, почему нет. Если бы у любого человека была возможность, он старался бы брать продукты как можно лучше.

    • Тихому в октябре исполнилось 32 года.
    • В середине ноября «Пари НН» расторг с ним контракт.
    • В декабре футболист отказался переходить в индийский «Гоа».

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    Источник: «РБ Спорт»

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    04.01.2025 11:00
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