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    Дмитрий Тихий - статистика

    #6 | Защитник
    Имя Дмитрий
    Отчество Михайлович
    Фамилия Тихий
    Команда Химки
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 29 октября 1992 (30 лет)
    Рост 185
    Вес 75
    Стоимость:
    € 500
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Химки 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    28.09.2022 1' -90' Химки (Химки) 0:5 Локомотив (Москва)
    13.09.2022 Был в запасе Пари НН (Нижний Новгород) 1:1
    (5:3)п    		 Химки (Химки)
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