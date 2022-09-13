Дмитрий Тихий - статистика
#6 | Защитник
|Имя
|Дмитрий
|Отчество
|Михайлович
|Фамилия
|Тихий
|Команда
|Химки
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|29 октября 1992 (30 лет)
|Рост
|185
|Вес
|75
Стоимость:
€ 500
тыс
|Имя
|Дмитрий
|Отчество
|Михайлович
|Фамилия
|Тихий
|Команда
|Химки
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|29 октября 1992 (30 лет)
|Рост
|185
|Вес
|75
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Химки
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.09.2022
|1' -90'
|Химки (Химки)
|0:5
|Локомотив (Москва)
|13.09.2022
|Был в запасе
|Пари НН (Нижний Новгород)
|1:1
(5:3)п
|Химки (Химки)