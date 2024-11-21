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    • Тихий объяснил, почему интервью Дзюбы вызывают резонанс: «Артем – пример для очень большого числа людей»

    Тихий объяснил, почему интервью Дзюбы вызывают резонанс: «Артем – пример для очень большого числа людей»

    Уже бывший защитник «Пари НН» Дмитрий Тихий объяснил внимание к персоне Артема Дзюбы.

    «Честно говоря, я еще это интервью не посмотрел, был занят своими процессами. Обязательно это сделаю попозже. Что касается обсуждений, я действительно многое слышал. Это просто очень большой футболист по меркам нашего футбола уж точно, я бы сказал огромный – в прямом и переносном смыслах.

    Человека слушают, потому что он умеет играть в футбол. И смотрите: Артему 36 лет, он приходит и топчет людей, бежит. По-футбольному для очень большого числа людей он пример. Большой спортсмен, поэтому его интервью ждут, смотрят и разбирают. И плюс он откровенно все и всегда говорит, открытый человек», – сказал Тихий.

    • На прошлой неделе вышло большое интервью Дзюбы «Матч ТВ».
    • Игрок скандально высказался о бывших тренерах.
    • Дзюба – лучший бомбардир в истории РПЛ.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    21.11.2024 09:52
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