«Что-то из бокса»: игрок «Пари НН» – об ударе Чернова в лицо Александрову

Гондоны из РБ Спорта, вы забыли спросить Тихова объяснить, зачем Чернову понадобилось бить этого симулянта. Чернов случайно вскользь задел рукой по лицу Александрова, домысливать ничего не надо. Если вы придурки готовы придумывать любую хню, только чтобы похейтить Спартак, не судите о других по себе. Большинство людей адекватны и видят вас насквозь.
Защитник «Пари НН» Дмитрий Тихий оценил удар спартаковца Никиты Чернова в голову Виктора Александрова в кубковом матче (0:3).
«Ребята мне показали момент с Витей Александровым, там просто что-то из бокса или ММА. Что это такое? Ели честно, в моем понимании это красная карточка и пенальти. Витя просто стоял в ожидании «стандарта», семенил ногами, чтобы сделать рывок к мячу. В этот момент снизу ему бьют в бороду. Кто скажет, что это не удаление? Что это такое? Конечно, бывает, когда человек бежит, размахивает руками и случайно попадает в лицо, я могу это понять. Но как бывает такое? Судьи расценили это как случайность, как я понял. Но как это может быть случайностью? Для меня это полное непонимание.
В целом давайте не будем говорить про судейство. Его и так много обсуждают, но ничего толком не меняется. В моменте с Витей Александровым для меня все очевидно. Там вообще обсуждать нечего», – сказал Тихий.
- Главным арбитром был Евгений Буланов.
- Сергей Юран пообещал пожаловаться в ЭСК РФС.
- Он оскорбил судью, назвав «уродом».