«Что-то из бокса»: игрок «Пари НН» – об ударе Чернова в лицо Александрову

Защитник «Пари НН» Дмитрий Тихий оценил удар спартаковца Никиты Чернова в голову Виктора Александрова в кубковом матче (0:3).

«Ребята мне показали момент с Витей Александровым, там просто что-то из бокса или ММА. Что это такое? Ели честно, в моем понимании это красная карточка и пенальти. Витя просто стоял в ожидании «стандарта», семенил ногами, чтобы сделать рывок к мячу. В этот момент снизу ему бьют в бороду. Кто скажет, что это не удаление? Что это такое? Конечно, бывает, когда человек бежит, размахивает руками и случайно попадает в лицо, я могу это понять. Но как бывает такое? Судьи расценили это как случайность, как я понял. Но как это может быть случайностью? Для меня это полное непонимание.

В целом давайте не будем говорить про судейство. Его и так много обсуждают, но ничего толком не меняется. В моменте с Витей Александровым для меня все очевидно. Там вообще обсуждать нечего», – сказал Тихий.