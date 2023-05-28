Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Нискенс Кебану - статистика

Завершил карьеру
10 марта 1992 (34), Монтеро
#92 | Нападающий
170 см
ДР Конго | Франция
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Фулхэм
17
0
3
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Манчестер Юнайтед
2 : 1
28.05.2023
Фулхэм
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Фулхэм
2 : 2
20.05.2023
Кристал Пэлас
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Саутгемптон
0 : 2
13.05.2023
Фулхэм
78' - 90'
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Фулхэм
5 : 3
08.05.2023
Лестер
82' - 90'
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Ливерпуль
1 : 0
03.05.2023
Фулхэм
71' - 90'
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Фулхэм
1 : 2
30.04.2023
Манчестер Сити
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 32 тур
Фулхэм
2 : 1
22.04.2023
Лидс
90' - 90'
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Фулхэм
0 : 0
29.10.2022
Эвертон
1' - 67'
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Лидс
2 : 3
23.10.2022
Фулхэм
63' - 90'
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Фулхэм
3 : 0
20.10.2022
Астон Вилла
1' - 85'
83'
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Фулхэм
2 : 2
15.10.2022
Борнмут
1' - 62'
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Вест Хэм
3 : 1
09.10.2022
Фулхэм
1' - 89'
5'
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Фулхэм
1 : 4
01.10.2022
Ньюкасл
70' - 90'
88'
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ноттингем Форест
2 : 3
16.09.2022
Фулхэм
90' - 90'
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Тоттенхэм
2 : 1
03.09.2022
Фулхэм
1' - 60'
Англия. Премьер-лига, 5 тур
Фулхэм
2 : 1
30.08.2022
Брайтон
1' - 90'
48'
Англия. Премьер-лига, 4 тур
Арсенал
2 : 1
27.08.2022
Фулхэм
1' - 69'
Англия. Премьер-лига, 2 тур
Вулверхэмптон
0 : 0
13.08.2022
Фулхэм
1' - 83'
Англия. Премьер-лига, 1 тур
Фулхэм
2 : 2
06.08.2022
Ливерпуль
1' - 66'
Главные новости
Батракова раскритиковали в Турции, испанские клубы хотят увести Карседо у «Спартака», гневный Моуринью и другие новости
01:00
Сафонов получил худшую оценку среди игроков «ПСЖ» за матч с «Марселем»
00:40
1
Погребняк отреагировал на слова Дзюбы о завершении карьеры
00:30
Лига 1. «ПСЖ» победил «Марсель», Ферран вновь забил, Сафонов – пропустил
Вчера, 23:43
Губерниев подсказал Дзюбе, как именно закончить карьеру
Вчера, 23:23
3
Раскрыты слова Беллингема, которые он кричал в адрес арбитра с «Атлетико»
Вчера, 23:00
Мостовой перечислил клубы, которые разыграют чемпионство в РПЛ
Вчера, 22:47
4
Охрана «Локомотива» не пустила Баринова к игрокам команды
Вчера, 22:34
6
Во Франции раскрыли, какую сумму «Спартак» предлагал за Головина
Вчера, 22:30
7
Моуринью раскритиковал Ла Лигу после поражения от «Атлетико»
Вчера, 22:13
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+