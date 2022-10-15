Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Фулхэм - Борнмут
Фулхэм - Борнмут: обзор матча 15 октября 2022
Фулхэм
15.10.2022, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 11 тур
2 : 2
Завершен
Борнмут
22'
И. Диоп
52'
А. Митрович (П)
2'
Д. Соланке
29'
Ж. Лерма
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фулхэм - Борнмут
89'
Замена
К. Мур
️️️️
Д. Соланке
89'
Замена
Д. Стейси
️️️️
Р. Кристи
Замена
К. Винисиус
️️️️
А. Перейра
87'
80'
Замена
Д. Земура
️️️️
Ф. Биллинг
75'
Замена
Д. Энтони
️️️️
М. Тавернье
Замена
Х. Уилсон
️️️️
Н. Кебану
62'
Желтая карточка
Т. Рим
54'
ГОЛ с пенальти! 2:2!
А. Митрович
52'
Замена
Виллиан
️️️️
Д. Джеймс
46'
Замена
Т. Кэрни
️️️️
Х. Рид
46'
Желтая карточка
Б. Рид
38'
29'
ГОЛ! 1:2!
Ж. Лерма
Пас отдал
Д. Соланке
ГОЛ! 1:1!
И. Диоп
Пас отдал
А. Перейра
22'
2'
ГОЛ! 0:1!
Д. Соланке
Пас отдал
Ф. Биллинг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фулхэм
1
Бернд Лено
ВР
33
Энтони Робинсон
ЛЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
92
Нискенс Кебану
ЛВ
6
Жоау Палинья
ОП
6
Харрисон Рид
ЦП
14
Бобби Рид
АП
8
Андреас Перейра
АП
7
Даниэль Джеймс
ПВ
9
Александар Митрович
ЦФ
Борнмут
33
Нето
ВР
2
Крис Мефам
ЦЗ
5
Маркос Сенеси
ЦЗ
15
Адам Смит
ЦЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
16
Маркус Тавернье
ЛВ
10
Льюис Кук
ЦП
8
Жефферсон Лерма
ЦП
8
Филип Биллинг
ЦП
10
Райан Кристи
АП
19
Доминик Соланке
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Фулхэм
1
Марек Родак
ВР
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
43
Кевин Мбабу
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
10
Том Кэрни
ЦП
13
Люк Харрис
ЦП
10
Харри Уилсон
ПВ
95
Карлос Винисиус
ЦФ
Борнмут
12
Марк Траверс
ВР
33
Джордан Земура
ЛЗ
5
Джек Стивенс
ЦЗ
3
Джек Стейси
ПЗ
19
Джуниор Станислас
ЛВ
23
Сирики Дембеле
ЛВ
7
Джо Ротуэлл
ЦП
19
Джейдон Энтони
ЦФ
19
Киффер Мур
ЦФ
3-1-1-3-2
1
Лено
33
Робинсон
3
Рим
6
Диоп
6
Палинья
6
Рид
92
Кебану
8
Перейра
7
Джеймс
9
Митрович
14
Рид
4-3-2-1
33
Нето
2
Фредерикс
5
Сенеси
15
Смит
2
Мефам
10
Кук
8
Лерма
8
Биллинг
10
Кристи
16
Тавернье
19
Соланке
6
Рид
10
Кэрни
10
Кэрни
6
Рид
7
Джеймс
10
Виллиан
10
Виллиан
7
Джеймс
92
Кебану
10
Уилсон
10
Уилсон
92
Кебану
8
Перейра
95
Винисиус
95
Винисиус
8
Перейра
8
Биллинг
33
Земура
33
Земура
8
Биллинг
10
Кристи
3
Стейси
3
Стейси
10
Кристи
16
Тавернье
19
Энтони
19
Энтони
16
Тавернье
19
Соланке
19
Мур
19
Мур
19
Соланке
Остались в запасе
Фулхэм
Борнмут
1
Марек Родак
ВР
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
43
Кевин Мбабу
ПЗ
13
Люк Харрис
ЦП
12
Марк Траверс
ВР
5
Джек Стивенс
ЦЗ
7
Джо Ротуэлл
ЦП
19
Джуниор Станислас
ЛВ
23
Сирики Дембеле
ЛВ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Остались в запасе
1
Марек Родак
ВР
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
43
Кевин Мбабу
ПЗ
13
Люк Харрис
ЦП
Остались в запасе
12
Марк Траверс
ВР
5
Джек Стивенс
ЦЗ
7
Джо Ротуэлл
ЦП
19
Джуниор Станислас
ЛВ
23
Сирики Дембеле
ЛВ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Статистика матча Фулхэм - Борнмут
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Фулхэм
- : -
29.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Борнмут
Лига Европы, 5 тур
Сельта
- : -
26.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Стадион:
Крэвен Коттедж
Новости команд
Все
Фулхэм
Борнмут
Лига Европы: шансы «Сельты» и «Борнмута» на победу в матче 5-го тура
Вчера, 10:14
«Манчестер Юнайтед» рассматривает трех защитников и нападающего
24 ноября
АПЛ. «Манчестер Сити» не победил в 4-м матче подряд (1:1)
21 ноября
«Борнмут» – «Ноттингем Форест»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
«Манчестер Сити» – «Фулхэм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
«Манчестер Юнайтед» рассматривает трех защитников и нападающего
24 ноября
АПЛ. «Манчестер Сити» не победил в 4-м матче подряд (1:1)
21 ноября
«Манчестер Сити» – «Фулхэм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
АПЛ: шансы «Манчестер Сити» и «Фулхэма» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
«Фулхэм» – «Ньюкасл»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Лига Европы: шансы «Сельты» и «Борнмута» на победу в матче 5-го тура
Вчера, 10:14
«Борнмут» – «Ноттингем Форест»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
«Челси» выбрал главную трансферную цель на зимнее ТО
21 ноября
2
АПЛ: шансы «Борнмута» и «Ноттингем Форест» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
«Ипсвич Таун» – «Борнмут»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+