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АПЛ 2026/2027
Фулхэм - Брайтон
Фулхэм - Брайтон: обзор матча 30 августа 2022
Фулхэм
30.08.2022, вторник, 21:30
Англия. Премьер-лига, 5 тур
2 : 1
Завершен
Брайтон
48'
А. Митрович
55'
Л. Данк (АГ)
59'
А. Мак Аллистер (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фулхэм - Брайтон
Замена
Н. Чалоба
️️️️
Х. Рид
90'
+1
Желтая карточка
Х. Рид
84'
80'
Замена
Д. Ундав
️️️️
М. Кайседо
Замена
Т. Кэрни
️️️️
А. Перейра
78'
Желтая карточка
Э. Робинсон
68'
64'
Замена
Т. Лэмпти
️️️️
Й. Велтман
64'
Замена
К. Митома
️️️️
П. Эступиньян
64'
Замена
Д. Уэлбек
️️️️
Э. Мвепу
59'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
А. Мак Аллистер
55'
Желтая карточка
П. Эступиньян
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
Л. Данк
55'
ГОЛ! 1:0!
А. Митрович
Пас отдал
Н. Кебану
48'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фулхэм
1
Бернд Лено
ВР
33
Энтони Робинсон
ЛЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
92
Нискенс Кебану
ЛВ
6
Жоау Палинья
ОП
6
Харрисон Рид
ЦП
14
Бобби Рид
АП
8
Андреас Перейра
АП
9
Александар Митрович
ЦФ
Брайтон
97
Роберт Санчес
ВР
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
5
Льюис Данк
ЦЗ
19
Леандро Троссард
ЛВ
25
Мойзес Кайседо
ОП
10
Алексис Мак Аллистер
ЦП
13
Паскаль Гросс
ЦП
12
Энок Мвепу
ЦП
7
Солли Мач
ПВ
Главный тренер
Грэм Поттер
Фулхэм
1
Марек Родак
ВР
6
Исса Диоп
ЦЗ
43
Кевин Мбабу
ПЗ
15
Натаниэль Чалоба
ОП
10
Том Кэрни
ЦП
8
Тайриз Франсуа
ЦП
13
Люк Харрис
ЦП
12
Терри Абладе
ЦФ
28
Джей Стэнсфилд
ЦФ
Брайтон
23
Джейсон Стил
ВР
6
Леви Колуилл
ЦЗ
6
Ян Паул ван Хеке
ЦЗ
48
Тарик Лэмпти
ПЗ
22
Каору Митома
ЛВ
7
Стивен Альсате
ЦП
10
Хулио Энкисо
ПВ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
26
Дениз Ундав
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Лено
33
Робинсон
4
Адарабиойо
3
Рим
2
Тете
6
Палинья
6
Рид
92
Кебану
8
Перейра
14
Рид
9
Митрович
4-1-3-2
97
Санчес
4
Уэбстер
34
Велтман
5
Данк
2
Эступиньян
25
Кайседо
10
Мак Аллистер
13
Гросс
12
Мвепу
7
Мач
19
Троссард
6
Рид
15
Чалоба
15
Чалоба
6
Рид
8
Перейра
10
Кэрни
10
Кэрни
8
Перейра
34
Велтман
48
Лэмпти
48
Лэмпти
34
Велтман
2
Эступиньян
22
Митома
22
Митома
2
Эступиньян
12
Мвепу
18
Уэлбек
18
Уэлбек
12
Мвепу
25
Кайседо
26
Ундав
26
Ундав
25
Кайседо
Остались в запасе
Фулхэм
Брайтон
1
Марек Родак
ВР
6
Исса Диоп
ЦЗ
43
Кевин Мбабу
ПЗ
8
Тайриз Франсуа
ЦП
13
Люк Харрис
ЦП
12
Терри Абладе
ЦФ
28
Джей Стэнсфилд
ЦФ
23
Джейсон Стил
ВР
6
Леви Колуилл
ЦЗ
6
Ян Паул ван Хеке
ЦЗ
7
Стивен Альсате
ЦП
10
Хулио Энкисо
ПВ
Главный тренер
Грэм Поттер
Остались в запасе
1
Марек Родак
ВР
6
Исса Диоп
ЦЗ
43
Кевин Мбабу
ПЗ
8
Тайриз Франсуа
ЦП
13
Люк Харрис
ЦП
12
Терри Абладе
ЦФ
28
Джей Стэнсфилд
ЦФ
Остались в запасе
23
Джейсон Стил
ВР
6
Леви Колуилл
ЦЗ
6
Ян Паул ван Хеке
ЦЗ
7
Стивен Альсате
ЦП
10
Хулио Энкисо
ПВ
Главный тренер
Грэм Поттер
Статистика матча Фулхэм - Брайтон
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Фулхэм
- : -
29.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Брайтон
Лига конференций, 4 тур
Брайтон
- : -
26.11.2026
Университатя
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Стадион:
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