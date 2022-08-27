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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Арсенал - Фулхэм
Арсенал - Фулхэм: обзор матча 27 августа 2022
Арсенал
27.08.2022, суббота, 19:30
Англия. Премьер-лига, 4 тур
2 : 1
Завершен
Фулхэм
64'
М. Эдегор
86'
Габриэль
56'
А. Митрович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Арсенал - Фулхэм
Замена
Р. Холдинг
️️️️
М. Эдегор
90'
+4
90'
Замена
Д. Стэнсфилд
️️️️
Т. Рим
90'
Замена
Н. Чалоба
️️️️
Ж. Палинья
Замена
Т. Томиясу
️️️️
Г. Жезус
89'
ГОЛ! 2:1!
Габриэль
Пас отдал
В. Салиба
86'
79'
Замена
К. Мбабу
️️️️
К. Тете
79'
Замена
И. Диоп
️️️️
А. Перейра
70'
Желтая карточка
Б. Рид
69'
Замена
Т. Кэрни
️️️️
Н. Кебану
ГОЛ! 1:1!
М. Эдегор
Пас отдал
Б. Сака
64'
Замена
Э. Нкетиа
️️️️
К. Тирни
61'
56'
ГОЛ! 0:1!
А. Митрович
51'
Желтая карточка
Э. Робинсон
44'
Желтая карточка
Ж. Палинья
Желтая карточка
Г. Жезус
44'
Желтая карточка
Б. Уайт
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
63
Киран Тирни
ЛЗ
4
Бен Уайт
ЦЗ
2
Вильям Салиба
ЦЗ
6
Габриэль
ЦЗ
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
34
Гранит Джака
ОП
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
8
Мартин Эдегор
АП
7
Букайо Сака
ПВ
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Фулхэм
1
Бернд Лено
ВР
33
Энтони Робинсон
ЛЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
92
Нискенс Кебану
ЛВ
6
Жоау Палинья
ОП
6
Харрисон Рид
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
14
Бобби Рид
АП
9
Александар Митрович
ЦФ
Арсенал
30
Мэтт Тернер
ВР
6
Роб Холдинг
ЦЗ
5
Такехиро Томиясу
ПЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
6
Альберт Локонга
ЦП
32
Эмиль Смит-Роу
АП
20
Фабиу Виейра
ПП
11
Маркиньос
ЦФ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Фулхэм
1
Марек Родак
ВР
25
Шейн Даффи
ЦЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
43
Кевин Мбабу
ПЗ
15
Натаниэль Чалоба
ОП
10
Том Кэрни
ЦП
8
Тайриз Франсуа
ЦП
13
Люк Харрис
ЦП
28
Джей Стэнсфилд
ЦФ
4-1-1-3-1
32
Рэмсдейл
63
Тирни
2
Салиба
6
Габриэль
4
Уайт
34
Джака
6
Эль-Ненни
7
Мартинелли
8
Эдегор
7
Сака
9
Жезус
4-1-1-3-1
1
Лено
2
Тете
4
Адарабиойо
3
Рим
33
Робинсон
6
Палинья
6
Рид
8
Перейра
14
Рид
92
Кебану
9
Митрович
8
Эдегор
6
Холдинг
6
Холдинг
8
Эдегор
9
Жезус
5
Томиясу
5
Томиясу
9
Жезус
63
Тирни
9
Нкетиа
9
Нкетиа
63
Тирни
8
Перейра
6
Диоп
6
Диоп
8
Перейра
2
Тете
43
Мбабу
43
Мбабу
2
Тете
6
Палинья
15
Чалоба
15
Чалоба
6
Палинья
92
Кебану
10
Кэрни
10
Кэрни
92
Кебану
3
Рим
28
Стэнсфилд
28
Стэнсфилд
3
Рим
Остались в запасе
Арсенал
Фулхэм
30
Мэтт Тернер
ВР
21
Седрик Соареш
ПЗ
6
Альберт Локонга
ЦП
32
Эмиль Смит-Роу
АП
20
Фабиу Виейра
ПП
11
Маркиньос
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
1
Марек Родак
ВР
25
Шейн Даффи
ЦЗ
8
Тайриз Франсуа
ЦП
13
Люк Харрис
ЦП
Остались в запасе
30
Мэтт Тернер
ВР
21
Седрик Соареш
ПЗ
6
Альберт Локонга
ЦП
32
Эмиль Смит-Роу
АП
20
Фабиу Виейра
ПП
11
Маркиньос
ЦФ
Остались в запасе
1
Марек Родак
ВР
25
Шейн Даффи
ЦЗ
8
Тайриз Франсуа
ЦП
13
Люк Харрис
ЦП
Главный тренер
Микель Артета
Статистика матча Арсенал - Фулхэм
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
1 : 1
24.11.2026
Боруссия Д
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Фулхэм
- : -
29.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Информация о матче
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