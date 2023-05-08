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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Фулхэм - Лестер
Фулхэм - Лестер: обзор матча 08 мая 2023
Фулхэм
08.05.2023, понедельник, 17:00
Англия. Премьер-лига, 35 тур
5 : 3
Завершен
Лестер
10'
Виллиан
18'
К. Винисиус
44'
Т. Кэрни
51'
Т. Кэрни
70'
Виллиан
59'
Х. Барнс
81'
Д. Мэддисон (П)
89'
Х. Барнс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фулхэм - Лестер
89'
ГОЛ! 5:3!
Х. Барнс
Пас отдал
П. Дака
Замена
Н. Кебану
️️️️
Т. Кэрни
82'
Замена
Б. Рид
️️️️
Х. Уилсон
82'
Замена
М. Соломон
️️️️
Виллиан
82'
81'
ГОЛ с пенальти! 5:2!
Д. Мэддисон
Замена
С. Лукич
️️️️
Х. Рид
77'
Замена
Ш. Даффи
️️️️
И. Диоп
77'
76'
Замена
К. Дьюсбери-Холл
️️️️
Б. Сумаре
76'
Замена
Л. Томас
️️️️
В. Кристиансен
76'
Замена
П. Дака
️️️️
Д. Варди
70'
Желтая карточка
Б. Сумаре
ГОЛ! 5:1!
Виллиан
Пас отдал
Х. Рид
70'
66'
Пенальти не реализован!
Д. Варди
60'
Замена
О. Ндиди
️️️️
Ю. Тилеманс
59'
ГОЛ! 4:1!
Х. Барнс
Пас отдал
Д. Мэддисон
58'
Желтая карточка
Д. Мэддисон
ГОЛ! 4:0!
Т. Кэрни
Пас отдал
К. Тете
51'
46'
Замена
Тете
️️️️
Д. Прат
ГОЛ! 3:0!
Т. Кэрни
Пас отдал
К. Винисиус
44'
24'
Желтая карточка
Х. Барнс
ГОЛ! 2:0!
К. Винисиус
Пас отдал
Х. Уилсон
18'
ГОЛ! 1:0!
Виллиан
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фулхэм
1
Бернд Лено
ВР
33
Энтони Робинсон
ЛЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
36
Жоау Палинья
ОП
6
Харрисон Рид
ЦП
10
Том Кэрни
ЦП
10
Харри Уилсон
ПВ
95
Карлос Винисиус
ЦФ
Лестер
1
Даниэль Иверсен
ВР
34
Виктор Кристиансен
ЛЗ
4
Вут Фас
ЦЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ПЗ
11
Харви Барнс
ЛП
34
Бубакари Сумаре
ОП
26
Деннис Прат
ЦП
18
Юри Тилеманс
ЦП
10
Джеймс Мэддисон
АП
9
Джейми Варди
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
Фулхэм
1
Марек Родак
ВР
25
Шейн Даффи
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
92
Нискенс Кебану
ЛВ
10
Манор Соломон
ЛВ
24
Мэтт Дибли-Диас
ЦП
13
Люк Харрис
ЦП
23
Саша Лукич
ЦП
14
Бобби Рид
АП
Лестер
21
Дэнни Уорд
ВР
33
Люк Томас
ЛЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
15
Гарри Суттар
ЦЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
8
Кирнан Дьюсбери-Холл
ОП
4
Онини Ндиди
ЦП
11
Тете
ПВ
27
Патсон Дака
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Лено
33
Робинсон
4
Адарабиойо
6
Диоп
2
Тете
36
Палинья
6
Рид
10
Кэрни
10
Виллиан
10
Уилсон
95
Винисиус
4-1-3-1-1
1
Иверсен
21
Кастань
4
Фас
2
Сеюнджу
34
Кристиансен
34
Сумаре
26
Прат
18
Тилеманс
11
Барнс
10
Мэддисон
9
Варди
6
Диоп
25
Даффи
25
Даффи
6
Диоп
6
Рид
23
Лукич
23
Лукич
6
Рид
10
Уилсон
14
Рид
14
Рид
10
Уилсон
10
Кэрни
92
Кебану
92
Кебану
10
Кэрни
10
Виллиан
10
Соломон
10
Соломон
10
Виллиан
34
Кристиансен
33
Томас
33
Томас
34
Кристиансен
34
Сумаре
8
Дьюсбери-Холл
8
Дьюсбери-Холл
34
Сумаре
18
Тилеманс
4
Ндиди
4
Ндиди
18
Тилеманс
26
Прат
11
Тете
11
Тете
26
Прат
9
Варди
27
Дака
27
Дака
9
Варди
Остались в запасе
Фулхэм
Лестер
1
Марек Родак
ВР
21
Седрик Соареш
ПЗ
24
Мэтт Дибли-Диас
ЦП
13
Люк Харрис
ЦП
21
Дэнни Уорд
ВР
35
Джонни Эванс
ЦЗ
15
Гарри Суттар
ЦЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
Главный тренер
Дин Смит
Остались в запасе
1
Марек Родак
ВР
21
Седрик Соареш
ПЗ
24
Мэтт Дибли-Диас
ЦП
13
Люк Харрис
ЦП
Остались в запасе
21
Дэнни Уорд
ВР
35
Джонни Эванс
ЦЗ
15
Гарри Суттар
ЦЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
Главный тренер
Дин Смит
Статистика матча Фулхэм - Лестер
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Фулхэм
- : -
29.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Лестер
Англия. Первая лига, 17 тур
Лестер
- : -
28.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
1 : 1
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Информация о матче
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