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АПЛ 2026/2027
Фулхэм - Манчестер Сити
Фулхэм - Манчестер Сити: обзор матча 30 апреля 2023
Фулхэм
30.04.2023, воскресенье, 16:00
Англия. Премьер-лига, 34 тур
1 : 2
Завершен
Манчестер Сити
15'
К. Винисиус
3'
Э. Холанд (П)
36'
Х. Альварес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фулхэм - Манчестер Сити
90'
+9
Желтая карточка
К. Уокер
90'
+7
Желтая карточка
Эдерсон
83'
Замена
Б. Силва
️️️️
Х. Альварес
83'
Замена
Ф. Фоден
️️️️
Р. Марез
Замена
С. Лукич
️️️️
Х. Рид
78'
Замена
Д. Джеймс
️️️️
Б. Рид
78'
Замена
М. Соломон
️️️️
Х. Уилсон
77'
70'
Желтая карточка
Д. Грилиш
Желтая карточка
К. Тете
70'
Замена
Т. Кэрни
️️️️
А. Перейра
59'
36'
ГОЛ! 1:2!
Х. Альварес
Пас отдал
Р. Марез
Замена
И. Диоп
️️️️
Т. Рим
22'
ГОЛ! 1:1!
К. Винисиус
Пас отдал
Х. Уилсон
15'
3'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Э. Холанд
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фулхэм
1
Бернд Лено
ВР
33
Энтони Робинсон
ЛЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
36
Жоау Палинья
ОП
6
Харрисон Рид
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
14
Бобби Рид
АП
10
Харри Уилсон
ПВ
95
Карлос Винисиус
ЦФ
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
3
Рубен Диаш
ЦЗ
28
Мануэль Аканджи
ЦЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
16
Родри
ОП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
26
Рияд Марез
ПВ
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
19
Хулиан Альварес
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Фулхэм
1
Марек Родак
ВР
6
Исса Диоп
ЦЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
92
Нискенс Кебану
ЛВ
10
Манор Соломон
ЛВ
23
Саша Лукич
ЦП
10
Том Кэрни
ЦП
7
Даниэль Джеймс
ПВ
Манчестер Сити
33
Скотт Карсон
ВР
1
Стефан Ортега
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
21
Максимо Перроне
ОП
27
Калвин Филлипс
ОП
20
Бернарду Силва
АП
4-1-1-3-1
1
Лено
33
Робинсон
4
Адарабиойо
3
Рим
2
Тете
36
Палинья
6
Рид
8
Перейра
14
Рид
10
Уилсон
95
Винисиус
4-1-1-2-2
31
Эдерсон
2
Уокер
28
Аканджи
6
Стоунз
3
Диаш
16
Родри
20
Гюндоган
26
Марез
10
Грилиш
19
Альварес
9
Холанд
3
Рим
6
Диоп
6
Диоп
3
Рим
6
Рид
23
Лукич
23
Лукич
6
Рид
8
Перейра
10
Кэрни
10
Кэрни
8
Перейра
10
Уилсон
10
Соломон
10
Соломон
10
Уилсон
14
Рид
7
Джеймс
7
Джеймс
14
Рид
26
Марез
47
Фоден
47
Фоден
26
Марез
19
Альварес
20
Силва
20
Силва
19
Альварес
Остались в запасе
Фулхэм
Манчестер Сити
1
Марек Родак
ВР
25
Шейн Даффи
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
92
Нискенс Кебану
ЛВ
33
Скотт Карсон
ВР
1
Стефан Ортега
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
21
Максимо Перроне
ОП
27
Калвин Филлипс
ОП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
1
Марек Родак
ВР
25
Шейн Даффи
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
92
Нискенс Кебану
ЛВ
Остались в запасе
33
Скотт Карсон
ВР
1
Стефан Ортега
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
21
Максимо Перроне
ОП
27
Калвин Филлипс
ОП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Фулхэм - Манчестер Сити
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Фулхэм
- : -
29.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Стадион:
Крэвен Коттедж
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