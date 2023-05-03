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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ливерпуль - Фулхэм
Ливерпуль - Фулхэм: обзор матча 03 мая 2023
Ливерпуль
03.05.2023, среда, 22:00
Англия. Премьер-лига, 28 тур
1 : 0
Завершен
Фулхэм
39'
М. Салах (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ливерпуль - Фулхэм
Замена
Д. Милнер
️️️️
К. Джонс
84'
Замена
Х. Эллиот
️️️️
М. Салах
84'
Замена
Д. Жота
️️️️
Д. Нуньес
83'
80'
Замена
Д. Джеймс
️️️️
Виллиан
79'
Замена
М. Соломон
️️️️
К. Винисиус
71'
Замена
Х. Рид
️️️️
С. Лукич
71'
Замена
Б. Рид
️️️️
Т. Кэрни
71'
Замена
Н. Кебану
️️️️
Х. Уилсон
Замена
К. Гакпо
️️️️
Л. Диас
66'
Замена
Э. Робертсон
️️️️
К. Цимикас
66'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
М. Салах
39'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
14
Луис Диас
ЛВ
6
Фабиньо
ОП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
21
Кертис Джонс
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
29
Дарвин Нуньес
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Фулхэм
1
Бернд Лено
ВР
33
Энтони Робинсон
ЛЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
36
Жоау Палинья
ОП
23
Саша Лукич
ЦП
10
Том Кэрни
ЦП
10
Харри Уилсон
ПВ
95
Карлос Винисиус
ЦФ
Ливерпуль
1
Куивин Келлехер
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
18
Коди Гакпо
ЛВ
20
Диогу Жота
ЛВ
20
Джеймс Милнер
ЦП
14
Фабиу Карвалью
АП
10
Харви Эллиот
АП
Фулхэм
1
Марек Родак
ВР
25
Шейн Даффи
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
10
Манор Соломон
ЛВ
92
Нискенс Кебану
ЛВ
6
Харрисон Рид
ЦП
13
Люк Харрис
ЦП
14
Бобби Рид
АП
7
Даниэль Джеймс
ПВ
4-1-2-2-1
1
Алиссон
33
Цимикас
16
Конате
4
ван Дейк
12
Александер-Арнольд
6
Фабиньо
14
Хендерсон
21
Джонс
14
Диас
10
Салах
29
Нуньес
4-1-2-2-1
1
Лено
21
Соареш
4
Адарабиойо
6
Диоп
33
Робинсон
36
Палинья
23
Лукич
10
Кэрни
10
Уилсон
10
Виллиан
95
Винисиус
14
Диас
18
Гакпо
18
Гакпо
14
Диас
33
Цимикас
3
Робертсон
3
Робертсон
33
Цимикас
21
Джонс
20
Милнер
20
Милнер
21
Джонс
10
Салах
10
Эллиот
10
Эллиот
10
Салах
29
Нуньес
20
Жота
20
Жота
29
Нуньес
23
Лукич
6
Рид
6
Рид
23
Лукич
10
Кэрни
14
Рид
14
Рид
10
Кэрни
95
Винисиус
10
Соломон
10
Соломон
95
Винисиус
10
Уилсон
92
Кебану
92
Кебану
10
Уилсон
10
Виллиан
7
Джеймс
7
Джеймс
10
Виллиан
Остались в запасе
Ливерпуль
Фулхэм
1
Куивин Келлехер
ВР
2
Джо Гомес
ЦЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
14
Фабиу Карвалью
АП
Главный тренер
Юрген Клопп
1
Марек Родак
ВР
25
Шейн Даффи
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
13
Люк Харрис
ЦП
Остались в запасе
1
Куивин Келлехер
ВР
2
Джо Гомес
ЦЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
14
Фабиу Карвалью
АП
Остались в запасе
1
Марек Родак
ВР
25
Шейн Даффи
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
13
Люк Харрис
ЦП
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Ливерпуль - Фулхэм
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
- : -
29.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
0 : 3
25.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Фулхэм
- : -
29.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Информация о матче
Стадион:
Энфилд Роуд
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