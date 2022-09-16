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Ноттингем Форест - Фулхэм
Ноттингем Форест - Фулхэм: обзор матча 16 сентября 2022
Ноттингем Форест
16.09.2022, пятница, 22:00
Англия. Премьер-лига, 8 тур
2 : 3
Завершен
Фулхэм
11'
Т. Авонийи
77'
Л. О'Брайен
54'
К. Тете
57'
Ж. Палинья
60'
Х. Рид
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ноттингем Форест - Фулхэм
90'
+1
Замена
Н. Кебану
️️️️
Б. Рид
90'
Замена
К. Винисиус
️️️️
А. Митрович
Замена
Э. Деннис
️️️️
Н. Уильямс
89'
83'
Замена
Т. Кэрни
️️️️
А. Перейра
78'
Желтая карточка
А. Перейра
ГОЛ! 2:3!
Л. О'Брайен
77'
Замена
С. Сарридж
️️️️
Т. Авонийи
70'
Замена
Л. О'Брайен
️️️️
Р. Фройлер
70'
70'
Замена
Д. Джеймс
️️️️
Виллиан
63'
Желтая карточка
К. Тете
Замена
Д. Уорролл
️️️️
В. Боли
63'
Замена
Д. Лингард
️️️️
С. Кук
63'
60'
ГОЛ! 1:3!
Х. Рид
Пас отдал
Ж. Палинья
58'
Желтая карточка
Ж. Палинья
57'
ГОЛ! 1:2!
Ж. Палинья
Пас отдал
К. Тете
54'
ГОЛ! 1:1!
К. Тете
Пас отдал
Виллиан
40'
Желтая карточка
И. Диоп
Желтая карточка
В. Боли
34'
Желтая карточка
С. Кук
27'
ГОЛ! 1:0!
Т. Авонийи
Пас отдал
Р. Йетс
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ноттингем Форест
1
Дин Хендерсон
ВР
6
Ренан Лоди
ЛЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
27
Стив Кук
ЦЗ
26
Скотт Маккена
ЦЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
22
Бреннан Джонсон
ЛВ
22
Райан Йетс
ЦП
19
Ремо Фройлер
ЦП
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
14
Тайво Авонийи
ЦФ
Главный тренер
Стив Купер
Фулхэм
1
Бернд Лено
ВР
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
6
Жоау Палинья
ОП
6
Харрисон Рид
ЦП
14
Бобби Рид
АП
8
Андреас Перейра
АП
9
Александар Митрович
ЦФ
Ноттингем Форест
13
Уэйн Хеннесси
ВР
15
Гарри Тоффоло
ЛЗ
6
Джо Уорролл
ЦЗ
4
Жулиан Бьянсон
ПЗ
77
Джесси Лингард
ЛВ
8
Шейку Куяте
ОП
27
Льюис О'Брайен
ЦП
9
Сэм Сарридж
ЦФ
17
Эммануэль Деннис
ЦФ
Фулхэм
1
Марек Родак
ВР
25
Шейн Даффи
ЦЗ
43
Кевин Мбабу
ПЗ
92
Нискенс Кебану
ЛВ
15
Натаниэль Чалоба
ОП
10
Том Кэрни
ЦП
13
Люк Харрис
ЦП
7
Даниэль Джеймс
ПВ
95
Карлос Винисиус
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Хендерсон
30
Боли
27
Кук
26
Маккена
6
Лоди
3
Уильямс
22
Йетс
19
Фройлер
10
Гиббс-Уайт
22
Джонсон
14
Авонийи
4-1-1-3-1
1
Лено
2
Тете
3
Рим
6
Диоп
4
Адарабиойо
6
Палинья
6
Рид
14
Рид
8
Перейра
10
Виллиан
9
Митрович
30
Боли
6
Уорролл
6
Уорролл
30
Боли
19
Фройлер
27
О'Брайен
27
О'Брайен
19
Фройлер
27
Кук
77
Лингард
77
Лингард
27
Кук
14
Авонийи
9
Сарридж
9
Сарридж
14
Авонийи
3
Уильямс
17
Деннис
17
Деннис
3
Уильямс
10
Виллиан
7
Джеймс
7
Джеймс
10
Виллиан
8
Перейра
10
Кэрни
10
Кэрни
8
Перейра
14
Рид
92
Кебану
92
Кебану
14
Рид
9
Митрович
95
Винисиус
95
Винисиус
9
Митрович
Остались в запасе
Ноттингем Форест
Фулхэм
13
Уэйн Хеннесси
ВР
15
Гарри Тоффоло
ЛЗ
4
Жулиан Бьянсон
ПЗ
8
Шейку Куяте
ОП
Главный тренер
Стив Купер
1
Марек Родак
ВР
25
Шейн Даффи
ЦЗ
43
Кевин Мбабу
ПЗ
15
Натаниэль Чалоба
ОП
13
Люк Харрис
ЦП
Остались в запасе
13
Уэйн Хеннесси
ВР
15
Гарри Тоффоло
ЛЗ
4
Жулиан Бьянсон
ПЗ
8
Шейку Куяте
ОП
Остались в запасе
1
Марек Родак
ВР
25
Шейн Даффи
ЦЗ
43
Кевин Мбабу
ПЗ
15
Натаниэль Чалоба
ОП
13
Люк Харрис
ЦП
Главный тренер
Стив Купер
Статистика матча Ноттингем Форест - Фулхэм
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Фулхэм
- : -
29.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Информация о матче
Стадион:
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