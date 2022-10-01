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АПЛ 2026/2027
Фулхэм - Ньюкасл
Фулхэм - Ньюкасл: обзор матча 01 октября 2022
Фулхэм
01.10.2022, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 9 тур
1 : 4
Завершен
Ньюкасл
88'
Б. Рид
11'
К. Уилсон
33'
М. Альмирон
43'
Ш. Лонгстафф
57'
М. Альмирон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фулхэм - Ньюкасл
ГОЛ! 1:4!
Б. Рид
Пас отдал
Н. Кебану
88'
83'
Замена
Д. Льюис
️️️️
К. Триппьер
83'
Замена
Д. Ласселлс
️️️️
Ф. Шер
83'
Замена
М. Таргетт
️️️️
Д. Берн
Замена
Н. Кебану
️️️️
Д. Джеймс
70'
66'
Замена
Р. Фрейзер
️️️️
К. Уилсон
59'
Замена
Э. Андерсон
️️️️
Б. Гимарайнс
57'
ГОЛ! 0:4!
М. Альмирон
Пас отдал
Д. Уиллок
Желтая карточка
Х. Рид
54'
Замена
Т. Кэрни
️️️️
К. Мбабу
45'
+2
Замена
И. Диоп
️️️️
Л. Курзава
45'
+2
43'
ГОЛ! 0:3!
Ш. Лонгстафф
Замена
К. Винисиус
️️️️
А. Митрович
37'
33'
ГОЛ! 0:2!
М. Альмирон
Пас отдал
Б. Гимарайнс
Желтая карточка
А. Митрович
12'
11'
ГОЛ! 0:1!
К. Уилсон
Пас отдал
Д. Уиллок
Красная карточка
Н. Чалоба
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фулхэм
1
Бернд Лено
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
43
Кевин Мбабу
ПЗ
15
Натаниэль Чалоба
ОП
6
Харрисон Рид
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
14
Бобби Рид
АП
7
Даниэль Джеймс
ПВ
9
Александар Митрович
ЦФ
Ньюкасл
1
Ник Поуп
ВР
5
Фабиан Шер
ЦЗ
33
Дэн Берн
ЦЗ
4
Свен Ботман
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
8
Шон Лонгстафф
ЦП
28
Джозеф Уиллок
ЦП
39
Бруно Гимарайнс
ЦП
10
Мигель Альмирон
ПВ
23
Джейкоб Мерфи
ПВ
13
Каллум Уилсон
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Фулхэм
1
Марек Родак
ВР
39
Stefan Parkes
ЦЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
92
Нискенс Кебану
ЛВ
13
Люк Харрис
ЦП
10
Том Кэрни
ЦП
17
Джошуа Онома
АП
95
Карлос Винисиус
ЦФ
Ньюкасл
1
Лорис Кариус
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
18
Джамаль Льюис
ЛЗ
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
10
Райан Фрейзер
ЛВ
5
Эллиот Андерсон
АП
7
Жоэлинтон
АП
9
Крис Вуд
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Лено
3
Курзава
4
Адарабиойо
3
Рим
43
Мбабу
15
Чалоба
6
Рид
8
Перейра
14
Рид
7
Джеймс
9
Митрович
4-3-2-1
1
Поуп
2
Триппьер
33
Берн
4
Ботман
5
Шер
8
Лонгстафф
28
Уиллок
39
Гимарайнс
23
Мерфи
10
Альмирон
13
Уилсон
3
Курзава
6
Диоп
6
Диоп
3
Курзава
43
Мбабу
10
Кэрни
10
Кэрни
43
Мбабу
7
Джеймс
92
Кебану
92
Кебану
7
Джеймс
9
Митрович
95
Винисиус
95
Винисиус
9
Митрович
2
Триппьер
18
Льюис
18
Льюис
2
Триппьер
33
Берн
23
Таргетт
23
Таргетт
33
Берн
5
Шер
24
Ласселлс
24
Ласселлс
5
Шер
39
Гимарайнс
5
Андерсон
5
Андерсон
39
Гимарайнс
13
Уилсон
10
Фрейзер
10
Фрейзер
13
Уилсон
Остались в запасе
Фулхэм
Ньюкасл
1
Марек Родак
ВР
39
Stefan Parkes
ЦЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
13
Люк Харрис
ЦП
17
Джошуа Онома
АП
1
Лорис Кариус
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
7
Жоэлинтон
АП
9
Крис Вуд
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Остались в запасе
1
Марек Родак
ВР
39
Stefan Parkes
ЦЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
13
Люк Харрис
ЦП
17
Джошуа Онома
АП
Остались в запасе
1
Лорис Кариус
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
7
Жоэлинтон
АП
9
Крис Вуд
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Статистика матча Фулхэм - Ньюкасл
2
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Фулхэм
- : -
29.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Брайтон
- : -
29.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Информация о матче
Стадион:
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