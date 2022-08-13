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Вулверхэмптон - Фулхэм
Вулверхэмптон - Фулхэм: обзор матча 13 августа 2022
Вулверхэмптон
13.08.2022, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 2 тур
0 : 0
Завершен
Фулхэм
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вулверхэмптон - Фулхэм
Желтая карточка
М. Гиббс-Уайт
90'
+5
90'
+5
Желтая карточка
А. Митрович
90'
+3
Замена
Т. Франсуа
️️️️
Б. Рид
90'
+3
Замена
К. Мбабу
️️️️
К. Тете
86'
Замена
Т. Кэрни
️️️️
А. Перейра
83'
Замена
Д. Стэнсфилд
️️️️
Н. Кебану
81'
Пенальти не реализован!
А. Митрович
Замена
Н. Семеду
️️️️
Х. Кастро
78'
Замена
А. Траоре
️️️️
П. Нету
78'
Замена
Г. Гедеш
️️️️
Х. Хванг
57'
50'
Желтая карточка
Х. Рид
44'
Желтая карточка
Ж. Палинья
Желтая карточка
Р. Невеш
36'
Желтая карточка
Д. Поденсе
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вулверхэмптон
1
Жозе Са
ВР
21
Райан Айт Нури
ЛЗ
22
Натан Коллинс
ЦЗ
3
Макс Килман
ЦЗ
17
Хонни Кастро
ПЗ
8
Рубен Невеш
ОП
18
Леандер Дендокер
ЦП
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
7
Педру Нету
АП
7
Хи-Чан Хванг
ЦФ
11
Даниэль Поденсе
ЦФ
Главный тренер
Бруну Лажи
Фулхэм
1
Марек Родак
ВР
33
Энтони Робинсон
ЛЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
92
Нискенс Кебану
ЛВ
6
Жоау Палинья
ОП
6
Харрисон Рид
ЦП
14
Бобби Рид
АП
8
Андреас Перейра
АП
9
Александар Митрович
ЦФ
Вулверхэмптон
20
Матия Шаркич
ВР
24
Тоти
ЦЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
25
Коннор Ронан
ЦП
25
Люк Кандл
ЦП
20
Чем Кэмпбелл
АП
24
Адама Траоре
ПВ
Фулхэм
1
Бернд Лено
ВР
25
Шейн Даффи
ЦЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
43
Кевин Мбабу
ПЗ
15
Натаниэль Чалоба
ОП
10
Том Кэрни
ЦП
8
Тайриз Франсуа
ЦП
28
Джей Стэнсфилд
ЦФ
9
Родриго Муньис
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Са
21
Айт Нури
22
Коллинс
3
Килман
17
Кастро
8
Невеш
18
Дендокер
10
Гиббс-Уайт
7
Нету
11
Поденсе
7
Хванг
4-1-1-3-1
1
Родак
2
Тете
4
Адарабиойо
3
Рим
33
Робинсон
6
Палинья
6
Рид
14
Рид
8
Перейра
92
Кебану
9
Митрович
17
Кастро
27
Семеду
27
Семеду
17
Кастро
7
Хванг
11
Гедеш
11
Гедеш
7
Хванг
7
Нету
24
Траоре
24
Траоре
7
Нету
2
Тете
43
Мбабу
43
Мбабу
2
Тете
8
Перейра
10
Кэрни
10
Кэрни
8
Перейра
14
Рид
8
Франсуа
8
Франсуа
14
Рид
92
Кебану
28
Стэнсфилд
28
Стэнсфилд
92
Кебану
Остались в запасе
Вулверхэмптон
Фулхэм
20
Матия Шаркич
ВР
24
Тоти
ЦЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
25
Коннор Ронан
ЦП
25
Люк Кандл
ЦП
20
Чем Кэмпбелл
АП
Главный тренер
Бруну Лажи
1
Бернд Лено
ВР
25
Шейн Даффи
ЦЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
15
Натаниэль Чалоба
ОП
9
Родриго Муньис
ЦФ
Остались в запасе
20
Матия Шаркич
ВР
24
Тоти
ЦЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
25
Коннор Ронан
ЦП
25
Люк Кандл
ЦП
20
Чем Кэмпбелл
АП
Остались в запасе
1
Бернд Лено
ВР
25
Шейн Даффи
ЦЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
15
Натаниэль Чалоба
ОП
9
Родриго Муньис
ЦФ
Главный тренер
Бруну Лажи
Статистика матча Вулверхэмптон - Фулхэм
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Линкольн
- : -
28.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Фулхэм
- : -
29.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Информация о матче
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