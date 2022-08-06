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АПЛ 2026/2027
Фулхэм - Ливерпуль
Фулхэм - Ливерпуль: обзор матча 06 августа 2022
Фулхэм
06.08.2022, суббота, 14:30
Англия. Премьер-лига, 1 тур
2 : 2
Завершен
Ливерпуль
32'
А. Митрович
72'
А. Митрович (П)
64'
Д. Нуньес
80'
М. Салах
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фулхэм - Ливерпуль
Замена
Ш. Даффи
️️️️
Б. Рид
90'
+4
Желтая карточка
Б. Рид
90'
Замена
Т. Кэрни
️️️️
А. Перейра
89'
80'
ГОЛ! 2:2!
М. Салах
Пас отдал
Д. Нуньес
78'
Замена
Ф. Карвалью
️️️️
Л. Диас
ГОЛ с пенальти! 2:1!
А. Митрович
72'
Замена
М. Соломон
️️️️
Н. Кебану
66'
64'
ГОЛ! 1:1!
Д. Нуньес
59'
Замена
Д. Милнер
️️️️
Фабиньо
51'
Замена
Д. Нуньес
️️️️
Р. Фирмино
51'
Замена
Х. Эллиот
️️️️
Т. Алькантара
ГОЛ! 1:0!
А. Митрович
Пас отдал
К. Тете
32'
Желтая карточка
К. Тете
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фулхэм
1
Марек Родак
ВР
33
Энтони Робинсон
ЛЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
92
Нискенс Кебану
ЛВ
6
Жоау Палинья
ОП
6
Харрисон Рид
ЦП
14
Бобби Рид
АП
8
Андреас Перейра
АП
9
Александар Митрович
ЦФ
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
14
Луис Диас
ЛВ
6
Фабиньо
ОП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Фулхэм
1
Бернд Лено
ВР
25
Шейн Даффи
ЦЗ
43
Кевин Мбабу
ПЗ
10
Манор Соломон
ЛВ
13
Люк Харрис
ЦП
10
Том Кэрни
ЦП
9
Родриго Муньис
ЦФ
28
Джей Стэнсфилд
ЦФ
8
Тайриз Франсуа
ЦФ
Ливерпуль
13
Адриан
ВР
2
Джо Гомес
ЦЗ
4
Сепп ван ден Берг
ЦЗ
20
Джеймс Милнер
ЦП
10
Харви Эллиот
АП
14
Фабиу Карвалью
АП
29
Дарвин Нуньес
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Родак
33
Робинсон
4
Адарабиойо
3
Рим
2
Тете
6
Палинья
6
Рид
92
Кебану
8
Перейра
14
Рид
9
Митрович
4-1-2-2-1
1
Алиссон
12
Александер-Арнольд
4
ван Дейк
32
Матип
3
Робертсон
6
Фабиньо
6
Алькантара
14
Хендерсон
10
Салах
14
Диас
9
Фирмино
14
Рид
25
Даффи
25
Даффи
14
Рид
8
Перейра
10
Кэрни
10
Кэрни
8
Перейра
92
Кебану
10
Соломон
10
Соломон
92
Кебану
6
Алькантара
10
Эллиот
10
Эллиот
6
Алькантара
6
Фабиньо
20
Милнер
20
Милнер
6
Фабиньо
14
Диас
14
Карвалью
14
Карвалью
14
Диас
9
Фирмино
29
Нуньес
29
Нуньес
9
Фирмино
Остались в запасе
Фулхэм
Ливерпуль
1
Бернд Лено
ВР
43
Кевин Мбабу
ПЗ
13
Люк Харрис
ЦП
9
Родриго Муньис
ЦФ
28
Джей Стэнсфилд
ЦФ
8
Тайриз Франсуа
ЦФ
13
Адриан
ВР
2
Джо Гомес
ЦЗ
4
Сепп ван ден Берг
ЦЗ
Главный тренер
Юрген Клопп
Остались в запасе
1
Бернд Лено
ВР
43
Кевин Мбабу
ПЗ
13
Люк Харрис
ЦП
9
Родриго Муньис
ЦФ
28
Джей Стэнсфилд
ЦФ
8
Тайриз Франсуа
ЦФ
Остались в запасе
13
Адриан
ВР
2
Джо Гомес
ЦЗ
4
Сепп ван ден Берг
ЦЗ
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Фулхэм - Ливерпуль
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Фулхэм
- : -
29.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
- : -
29.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
0 : 3
25.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Информация о матче
Стадион:
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