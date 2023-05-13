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Саутгемптон - Фулхэм
Саутгемптон - Фулхэм: обзор матча 13 мая 2023
Саутгемптон
13.05.2023, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 36 тур
0 : 2
Завершен
Фулхэм
48'
К. Винисиус
72'
А. Митрович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Саутгемптон - Фулхэм
Замена
А. Армстронг
️️️️
Э. Мэйтленд-Найлс
82'
78'
Замена
М. Соломон
️️️️
Х. Уилсон
78'
Замена
Н. Кебану
️️️️
Виллиан
Желтая карточка
М. Дженепо
77'
77'
Замена
С. Лукич
️️️️
Ж. Палинья
Замена
М. Дженепо
️️️️
С. Армстронг
73'
Замена
М. Эльюнусси
️️️️
К. Алькарас
73'
72'
ГОЛ! 0:2!
А. Митрович
Пас отдал
Х. Уилсон
69'
Замена
Б. Рид
️️️️
Т. Кэрни
65'
Замена
А. Митрович
️️️️
К. Винисиус
Замена
С. Мара
️️️️
П. Онуачу
62'
Замена
К. Сулемана
️️️️
Т. Уолкотт
62'
Желтая карточка
Р. Лавиа
53'
48'
ГОЛ! 0:1!
К. Винисиус
Пас отдал
Х. Рид
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Саутгемптон
29
Алекс МакКарти
ВР
5
Ян Беднарек
ЦЗ
13
Лянко
ЦЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ПЗ
45
Ромео Лавиа
ОП
24
Карлос Алькарас
ЦП
17
Стюарт Армстронг
ЦП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
32
Тео Уолкотт
ПВ
30
Пол Онуачу
ЦФ
Главный тренер
Рубен Селлес
Фулхэм
1
Бернд Лено
ВР
33
Энтони Робинсон
ЛЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
36
Жоау Палинья
ОП
6
Харрисон Рид
ЦП
10
Том Кэрни
ЦП
10
Харри Уилсон
ПВ
95
Карлос Винисиус
ЦФ
Саутгемптон
31
Гэвин Базуну
ВР
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
14
Джеймс Бри
ЦЗ
7
Камалдин Сулемана
ЛВ
12
Мусса Дженепо
ЛВ
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
18
Джо Арибо
ЦП
10
Адам Армстронг
ЦФ
14
Секу Мара
ЦФ
Фулхэм
1
Марек Родак
ВР
25
Шейн Даффи
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
92
Нискенс Кебану
ЛВ
10
Манор Соломон
ЛВ
23
Саша Лукич
ЦП
13
Люк Харрис
ЦП
14
Бобби Рид
АП
9
Александар Митрович
ЦФ
3-1-4-1-1
29
МакКарти
5
Беднарек
13
Лянко
2
Уокер-Питерс
45
Лавиа
24
Алькарас
17
Армстронг
30
Уорд-Проус
2
Мэйтленд-Найлс
32
Уолкотт
30
Онуачу
4-1-2-2-1
1
Лено
2
Тете
4
Адарабиойо
6
Диоп
33
Робинсон
36
Палинья
6
Рид
10
Кэрни
10
Уилсон
10
Виллиан
95
Винисиус
32
Уолкотт
7
Сулемана
7
Сулемана
32
Уолкотт
17
Армстронг
12
Дженепо
12
Дженепо
17
Армстронг
24
Алькарас
10
Эльюнусси
10
Эльюнусси
24
Алькарас
2
Мэйтленд-Найлс
10
Армстронг
10
Армстронг
2
Мэйтленд-Найлс
30
Онуачу
14
Мара
14
Мара
30
Онуачу
36
Палинья
23
Лукич
23
Лукич
36
Палинья
10
Кэрни
14
Рид
14
Рид
10
Кэрни
10
Виллиан
92
Кебану
92
Кебану
10
Виллиан
10
Уилсон
10
Соломон
10
Соломон
10
Уилсон
95
Винисиус
9
Митрович
9
Митрович
95
Винисиус
Остались в запасе
Саутгемптон
Фулхэм
31
Гэвин Базуну
ВР
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
14
Джеймс Бри
ЦЗ
18
Джо Арибо
ЦП
Главный тренер
Рубен Селлес
1
Марек Родак
ВР
25
Шейн Даффи
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
13
Люк Харрис
ЦП
Остались в запасе
31
Гэвин Базуну
ВР
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
14
Джеймс Бри
ЦЗ
18
Джо Арибо
ЦП
Остались в запасе
1
Марек Родак
ВР
25
Шейн Даффи
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
13
Люк Харрис
ЦП
Главный тренер
Рубен Селлес
Статистика матча Саутгемптон - Фулхэм
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Саутгемптон
- : -
27.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Фулхэм
- : -
29.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Информация о матче
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