Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Маттео Тосетти - статистика

Завершил карьеру
15 февраля 1992 (34), Лосоне
#23 | Полузащитник
Швейцария
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сьон
16
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Швейцария. Суперлига, 31 тур
Цюрих
5 : 1
23.04.2022
Сьон
83' - 90'
Швейцария. Суперлига, 30 тур
Сьон
0 : 0
18.04.2022
Базель
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 29 тур
Лугано
1 : 3
10.04.2022
Сьон
77' - 90'
Швейцария. Суперлига, 28 тур
Сьон
0 : 3
02.04.2022
Санкт-Галлен
79' - 90'
Швейцария. Суперлига, 26 тур
Сьон
0 : 3
12.03.2022
Лугано
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 24 тур
Сьон
1 : 0
02.03.2022
Лозанна-Спорт
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 23 тур
Янг Бойз
3 : 1
26.02.2022
Сьон
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 22 тур
Сьон
1 : 1
20.02.2022
Цюрих
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 21 тур
Люцерн
1 : 0
13.02.2022
Сьон
1' - 63'
Швейцария. Суперлига, 20 тур
Базель
3 : 3
06.02.2022
Сьон
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 19 тур
Сьон
2 : 0
30.01.2022
Грассхоппер
73' - 90'
Швейцария. Суперлига, 18 тур
Сьон
2 : 0
19.12.2021
Лозанна-Спорт
87' - 90'
Швейцария. Суперлига, 17 тур
Янг Бойз
4 : 3
12.12.2021
Сьон
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 16 тур
Лугано
2 : 0
05.12.2021
Сьон
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Сьон
3 : 1
27.11.2021
Санкт-Галлен
1' - 58'
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Сьон
0 : 1
20.11.2021
Цюрих
70' - 90'
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
0 : 1
06.11.2021
Сьон
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Сьон
1 : 3
31.10.2021
Грассхоппер
1' - 72'
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Серветт
1 : 2
24.10.2021
Сьон
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Сьон
0 : 1
17.10.2021
Базель
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Цюрих
6 : 2
03.10.2021
Сьон
73' - 90'
Швейцария. Суперлига, 8 тур
Грассхоппер
3 : 1
26.09.2021
Сьон
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 7 тур
Сьон
1 : 1
23.09.2021
Люцерн
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 6 тур
Лозанна-Спорт
1 : 1
12.09.2021
Сьон
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 5 тур
Сьон
3 : 2
28.08.2021
Лугано
1' - 67'
Швейцария. Суперлига, 4 тур
Санкт-Галлен
1 : 1
21.08.2021
Сьон
1' - 69'
Швейцария. Суперлига, 2 тур
Базель
6 : 1
01.08.2021
Сьон
46' - 90'
Швейцария. Суперлига, 1 тур
Сьон
1 : 2
25.07.2021
Серветт
1' - 90'
Главные новости
Батракова раскритиковали в Турции, испанские клубы хотят увести Карседо у «Спартака», гневный Моуринью и другие новости
01:00
Сафонов получил худшую оценку среди игроков «ПСЖ» за матч с «Марселем»
00:40
1
Погребняк отреагировал на слова Дзюбы о завершении карьеры
00:30
Лига 1. «ПСЖ» победил «Марсель», Ферран вновь забил, Сафонов – пропустил
Вчера, 23:43
Губерниев подсказал Дзюбе, как именно закончить карьеру
Вчера, 23:23
1
Раскрыты слова Беллингема, которые он кричал в адрес арбитра с «Атлетико»
Вчера, 23:00
Мостовой перечислил клубы, которые разыграют чемпионство в РПЛ
Вчера, 22:47
4
Охрана «Локомотива» не пустила Баринова к игрокам команды
Вчера, 22:34
5
Во Франции раскрыли, какую сумму «Спартак» предлагал за Головина
Вчера, 22:30
6
Моуринью раскритиковал Ла Лигу после поражения от «Атлетико»
Вчера, 22:13
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+