Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Сьон - Люцерн
Сьон - Люцерн: обзор матча 23 сентября 2021
Сьон
23.09.2021, четверг, 21:30
Швейцария. Суперлига, 7 тур
1 : 1
Завершен
Люцерн
42'
Г. Оаро
81'
Л. Эмини (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сьон - Люцерн
90'
+3
Замена
Д. Домгени
️️️️
Й. Верманн
Замена
Вагнер
️️️️
С. Ди
90'
+1
86'
Желтая карточка
В. Тасар
Замена
Ф. Стоилькович
️️️️
Г. Оаро
82'
Замена
Итаитинга
️️️️
К. Буа
82'
81'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Л. Эмини
68'
Желтая карточка
П. Фаркаш
66'
Замена
Y. Alounga
️️️️
М. Шульц
60'
Замена
П. Фаркаш
️️️️
С. Сидлер
60'
Замена
Н. Чумич
️️️️
И. Ндиайе
Желтая карточка
С. Ди
55'
ГОЛ! 1:0!
Г. Оаро
Пас отдал
К. Буа
42'
40'
Желтая карточка
С. Сидлер
28'
Желтая карточка
М. Шульц
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сьон
16
Тимоти Фаюлу
ВР
6
Маркиньос Сиприано
ЛЗ
15
Димитри Каваре
ЦЗ
39
Натанаэль Сайнтини
ЦЗ
52
Весли
ЦЗ
6
Кадер Кейта
ЦП
33
Кевин Буа
ЦП
2
Жоэль Шмид
ЦФ
20
Серей Ди
ЦФ
7
Лука Дзуффи
ЦФ
99
Гийом Оаро
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Люцерн
28
Holger Badstuber
ЦЗ
15
Марко Бюрх
ЦЗ
17
Simon Grether
ЦЗ
24
Силван Сидлер
ПЗ
10
Лорик Эмини
ЦП
10
Марвин Шульц
ЦП
59
Йорди Верманн
ЦФ
27
Варол Тасар
ЦФ
90
Vaso Vasic
ЦФ
7
Ибраима Ндиайе
ЦФ
39
Деян Соргич
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Сьон
18
Кевин Фикеншер
ВР
19
Жан Бамерт
ЦЗ
23
Маттео Тосетти
ЦП
8
Анто Гргич
ЦП
70
Вагнер
ПВ
81
Филип Стоилькович
ЦФ
77
Sandro Theler
ЦФ
29
Тео Бердаес
ЦФ
76
Итаитинга
ЦФ
Люцерн
1
Паскаль Лорец
ВР
66
Давид Домгени
ЦЗ
29
Патрик Фаркаш
ЦЗ
30
Ардон Яшари
ЦФ
27
Никола Чумич
ЦФ
22
Yvan Alounga
ЦФ
4-2-4
16
Фаюлу
6
Сиприано
39
Сайнтини
52
Весли
15
Каваре
6
Кейта
33
Буа
2
Шмид
99
Оаро
7
Дзуффи
20
Ди
4-2-5
24
Сидлер
15
Бюрх
17
28
10
Эмини
10
Шульц
59
Верманн
39
Соргич
7
Ндиайе
90
27
Тасар
20
Ди
70
Вагнер
70
Вагнер
20
Ди
99
Оаро
81
Стоилькович
81
Стоилькович
99
Оаро
33
Буа
76
Итаитинга
76
Итаитинга
33
Буа
59
Верманн
66
Домгени
66
Домгени
59
Верманн
24
Сидлер
29
Фаркаш
29
Фаркаш
24
Сидлер
7
Ндиайе
27
Чумич
27
Чумич
7
Ндиайе
10
Шульц
22
22
10
Шульц
Остались в запасе
Сьон
Люцерн
18
Кевин Фикеншер
ВР
19
Жан Бамерт
ЦЗ
23
Маттео Тосетти
ЦП
8
Анто Гргич
ЦП
77
Sandro Theler
ЦФ
29
Тео Бердаес
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
1
Паскаль Лорец
ВР
30
Ардон Яшари
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Остались в запасе
18
Кевин Фикеншер
ВР
19
Жан Бамерт
ЦЗ
23
Маттео Тосетти
ЦП
8
Анто Гргич
ЦП
77
Sandro Theler
ЦФ
29
Тео Бердаес
ЦФ
Остались в запасе
1
Паскаль Лорец
ВР
30
Ардон Яшари
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Главный тренер
Маркус Баббель
Статистика матча Сьон - Люцерн
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Сьон
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Сьон
- : -
29.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Сьон
2 : 0
21.11.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Вадуц
0 : 4
07.11.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Люцерн
1 : 1
31.10.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Сьон
1 : 0
25.10.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Серветт
0 : 0
10.10.2026
Сьон
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Люцерн
- : -
29.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Люцерн
1 : 1
31.10.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Лугано
0 : 0
10.10.2026
Люцерн
Информация о матче
Стадион:
Тюбилон
Новости команд
Все
Сьон
Люцерн
Сборную России и «Зенит» пригласят на товарищеские матчи в Европу
6 октября
19
«Аякс» – «Сьон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
«Аякс» – «Сьон»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Сьон» – «Аякс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026
20 августа
«Сьон» – «Аякс»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
Сборную России и «Зенит» пригласят на товарищеские матчи в Европу
6 октября
19
«Аякс» – «Сьон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
«Аякс» – «Сьон»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Сьон» – «Аякс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026
20 августа
«Сьон» – «Аякс»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
«Люцерн» подписал экс-игрока сборной Германии
2022.08.24 23:23
1
Гол Чалова принес «Базелю» крупную победу над «Люцерном»
2022.04.24 19:26
1
Семин — о поражении от «Люцерна»: «На данном этапе результат не играет никакой роли»
2018.01.18 23:32
3
Чорлука появился на поле впервые с апреля, Ари — с июля
2018.01.18 20:47
1
Товарищеские матчи. «Локомотив» разгромно уступил «Люцерну», «Шанхай СИПГ» обыграл «Спартак»
2018.01.18 19:55
25
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+