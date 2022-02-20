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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Сьон - Цюрих
Сьон - Цюрих: обзор матча 20 февраля 2022
Сьон
20.02.2022, воскресенье, 16:15
Швейцария. Суперлига, 22 тур
1 : 1
Завершен
Цюрих
90+6'
А. Маркезано (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сьон - Цюрих
Желтая карточка
Д. Каваре
90'
+6
90'
+6
ГОЛ с пенальти! 0:1!
А. Маркезано
Желтая карточка
Ж. Шмид
90'
+1
88'
Замена
Б. Крамер
️️️️
Ф. Алити
Замена
Ж. Шмид
️️️️
Л. Бенито
85'
Желтая карточка
Ж. Бамерт
78'
Замена
А. Кабаши
️️️️
Итаитинга
76'
Замена
Д. Сио
️️️️
Ф. Стоилькович
76'
71'
Замена
А. Гогиа
️️️️
У. Думбия
71'
Замена
A. Ćorić
️️️️
Н. Бораниясевич
71'
Замена
Ф. Рохнер
️️️️
А. Герреро
68'
Желтая карточка
Б. Омераджич
Красная карточка
М. Сиприано
67'
60'
Желтая карточка
А. Маркезано
47'
Замена
В. Гнонто
️️️️
Т. Айегун
Желтая карточка
Г. Берарди
45'
Желтая карточка
Балтасар
37'
Желтая карточка
Итаитинга
33'
Желтая карточка
А. Гргич
25'
Замена
Итаитинга
️️️️
К. Буа
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сьон
18
Кевин Фикеншер
ВР
23
Лорис Бенито
ЛЗ
6
Маркиньос Сиприано
ЛЗ
19
Жан Бамерт
ЦЗ
52
Весли
ЦЗ
15
Димитри Каваре
ЦЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
8
Балтасар
ЦП
8
Анто Гргич
ЦП
33
Кевин Буа
ЦП
81
Филип Стоилькович
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Цюрих
25
Яник Брехнер
ВР
4
Бесир Омераджич
ЦЗ
31
Мирлинд Криезиу
ЦЗ
5
Фидан Алити
ЦЗ
3
Адриан Герреро
ЛВ
15
Тосин Айегун
ЦП
19
Антонио Маркезано
ЦП
21
Блерим Джемаили
ЦП
9
Ассан Сесай
ЦФ
28
Никола Бораниясевич
ЦФ
20
Усман Думбия
ЦФ
Главный тренер
Людовик Маньин
Сьон
16
Тимоти Фаюлу
ВР
4
Арьян Кабаши
ЦЗ
76
Итаитинга
ЛВ
23
Маттео Тосетти
ЦП
13
Джованни Сио
ЦП
11
Гаэтан Карлен
ЦФ
77
Sandro Theler
ЦФ
2
Жоэль Шмид
ЦФ
99
Гийом Оаро
ЦФ
Цюрих
16
Марк Хорншух
ЦЗ
29
Вилфрид Гнонто
ЛВ
5
Карол Метс
ЦП
7
Бледиан Красники
ЦП
3
Акакий Гогиа
ПВ
1
Живко Костадинович
ЦФ
9
Блаж Крамер
ЦФ
27
Фабиан Рохнер
ЦФ
88
Ante Ćorić
ЦФ
3-2-3-1
18
Фикеншер
19
Бамерт
52
Весли
15
Каваре
6
Сиприано
28
Берарди
8
Балтасар
8
Гргич
33
Буа
81
Стоилькович
3-3-1-3
25
Брехнер
4
Омераджич
31
Криезиу
5
Алити
15
Айегун
19
Маркезано
21
Джемаили
3
Герреро
20
Думбия
28
Бораниясевич
9
Сесай
Итаитинга
4
Кабаши
4
Кабаши
Итаитинга
81
Стоилькович
13
Сио
13
Сио
81
Стоилькович
33
Буа
76
Итаитинга
76
Итаитинга
33
Буа
23
Бенито
2
Шмид
2
Шмид
23
Бенито
15
Айегун
29
Гнонто
29
Гнонто
15
Айегун
20
Думбия
3
Гогиа
3
Гогиа
20
Думбия
5
Алити
9
Крамер
9
Крамер
5
Алити
3
Герреро
27
Рохнер
27
Рохнер
3
Герреро
28
Бораниясевич
88
88
28
Бораниясевич
Остались в запасе
Сьон
Цюрих
16
Тимоти Фаюлу
ВР
23
Маттео Тосетти
ЦП
11
Гаэтан Карлен
ЦФ
77
Sandro Theler
ЦФ
99
Гийом Оаро
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
16
Марк Хорншух
ЦЗ
5
Карол Метс
ЦП
7
Бледиан Красники
ЦП
1
Живко Костадинович
ЦФ
Главный тренер
Людовик Маньин
Остались в запасе
16
Тимоти Фаюлу
ВР
23
Маттео Тосетти
ЦП
11
Гаэтан Карлен
ЦФ
77
Sandro Theler
ЦФ
99
Гийом Оаро
ЦФ
Остались в запасе
16
Марк Хорншух
ЦЗ
5
Карол Метс
ЦП
7
Бледиан Красники
ЦП
1
Живко Костадинович
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Главный тренер
Людовик Маньин
Статистика матча Сьон - Цюрих
7
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
7
2
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Швейцария. Суперлига, 15 тур
Сьон
- : -
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1 : 1
31.10.2026
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Сьон
1 : 0
25.10.2026
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Серветт
0 : 0
10.10.2026
Сьон
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Вадуц
- : -
28.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
2 : 2
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Серветт
0 : 0
08.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Цюрих
0 : 0
10.10.2026
Тун
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