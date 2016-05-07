Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Фрейзер Ричардсон - статистика

Завершил карьеру
28 октября 1982 (43), Ротерхэм
#16 | Защитник
178 см
Англия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ротерхэм
17
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 46 тур
Халл Сити
5 : 1
07.05.2016
Ротерхэм
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 45 тур
Ротерхэм
0 : 1
30.04.2016
Блэкберн
40' - 90'
Англия. Чемпионшип, 44 тур
Вулверхэмптон
0 : 0
23.04.2016
Ротерхэм
72' - 90'
Англия. Чемпионшип, 43 тур
Ротерхэм
1 : 1
19.04.2016
Хаддерсфилд Таун
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 42 тур
Ротерхэм
0 : 0
16.04.2016
Ноттингем Форест
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 41 тур
Милтон Кинс Донс
0 : 4
09.04.2016
Ротерхэм
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 40 тур
Бристоль Сити
1 : 1
05.04.2016
Ротерхэм
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 39 тур
Ротерхэм
2 : 1
02.04.2016
Лидс
90' - 90'
Англия. Чемпионшип, 36 тур
Ротерхэм
1 : 0
08.03.2016
Мидлсбро
1' - 25'
Англия. Чемпионшип, 35 тур
Шеффилд Уэнсдэй
0 : 1
05.03.2016
Ротерхэм
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 34 тур
Ротерхэм
2 : 1
27.02.2016
Брентфорд
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 33 тур
Рединг
1 : 0
23.02.2016
Ротерхэм
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 32 тур
Бернли
2 : 0
20.02.2016
Ротерхэм
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Ротерхэм
0 : 0
13.02.2016
Бирмингем Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 30 тур
Болтон
2 : 1
06.02.2016
Ротерхэм
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 29 тур
Ротерхэм
1 : 4
30.01.2016
Чарльтон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 28 тур
Кардифф
2 : 2
23.01.2016
Ротерхэм
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Ротерхэм
0 : 3
16.01.2016
Куинз Парк Рейнджерс
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 26 тур
Ротерхэм
2 : 0
12.01.2016
Брайтон
75' - 90'
Англия. Чемпионшип, 24 тур
Фулхэм
4 : 1
29.12.2015
Ротерхэм
1' - 62'
Англия. Чемпионшип, 23 тур
Ротерхэм
4 : 0
26.12.2015
Болтон
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Ротерхэм
1 : 2
05.12.2015
Вулверхэмптон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Ротерхэм
2 : 5
07.11.2015
Ипсвич Таун
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Мидлсбро
1 : 0
03.11.2015
Ротерхэм
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
3 : 0
31.10.2015
Ротерхэм
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Ротерхэм
1 : 2
23.10.2015
Шеффилд Уэнсдэй
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Ротерхэм
1 : 1
20.10.2015
Рединг
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 10 тур
Ротерхэм
1 : 2
02.10.2015
Бернли
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Ротерхэм
1 : 3
29.08.2015
Фулхэм
1' - 54'
Англия. Чемпионшип, 1 тур
Ротерхэм
1 : 4
08.08.2015
Милтон Кинс Донс
Был в запасе
Главные новости
Батракова раскритиковали в Турции, испанские клубы хотят увести Карседо у «Спартака», гневный Моуринью и другие новости
01:00
Сафонов получил худшую оценку среди игроков «ПСЖ» за матч с «Марселем»
00:40
1
Погребняк отреагировал на слова Дзюбы о завершении карьеры
00:30
Лига 1. «ПСЖ» победил «Марсель», Ферран вновь забил, Сафонов – пропустил
Вчера, 23:43
Губерниев подсказал Дзюбе, как именно закончить карьеру
Вчера, 23:23
1
Раскрыты слова Беллингема, которые он кричал в адрес арбитра с «Атлетико»
Вчера, 23:00
Мостовой перечислил клубы, которые разыграют чемпионство в РПЛ
Вчера, 22:47
4
Охрана «Локомотива» не пустила Баринова к игрокам команды
Вчера, 22:34
5
Во Франции раскрыли, какую сумму «Спартак» предлагал за Головина
Вчера, 22:30
6
Моуринью раскритиковал Ла Лигу после поражения от «Атлетико»
Вчера, 22:13
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+