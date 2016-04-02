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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ротерхэм - Лидс
Ротерхэм - Лидс: обзор матча 02 апреля 2016
Ротерхэм
02.04.2016, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 39 тур
2 : 1
Завершен
Лидс
27'
Л. Фреклингтон
90'
Г. Халфорд (П)
80'
Л. Мерфи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ротерхэм - Лидс
Замена
Ф. Ричардсон
️️️️
Г. Уорд
90'
+4
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Г. Халфорд
90'
89'
Красная карточка
М. Сильвестри
Замена
Д. Ньюэлл
️️️️
Р. Смолвуд
80'
80'
ГОЛ! 1:1!
Л. Мерфи
74'
Замена
Л. Мерфи
️️️️
Г. Берарди
68'
Желтая карточка
Д. Беллуски
Замена
Д. Уорд
️️️️
Л. Бест
64'
Красная карточка
М. Дербишир
61'
58'
Замена
С. Даллас
️️️️
Л. Кук
58'
Замена
М. Карайол
️️️️
А. Моуатт
57'
Желтая карточка
Л. Бридкатт
Желтая карточка
Л. Бест
44'
ГОЛ! 1:0!
Л. Фреклингтон
Пас отдал
Д. Мэтток
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ротерхэм
1
Ли Камп
ВР
45
Грег Халфорд
ЦЗ
3
Джо Мэтток
ЦЗ
5
Керк Броудфут
ЦЗ
34
Ллойд Дойли
ЦЗ
12
Стефен Келли
ПЗ
18
Грант Уорд
ЦП
21
Ричард Смолвуд
ЦП
8
Ли Фреклингтон
ПП
27
Мэтт Дербишир
ЦФ
9
Леон Бест
ЦФ
Главный тренер
Нил Редферн
Лидс
16
Марко Сильвестри
ВР
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
55
Джузеппе Беллуски
ЦЗ
18
Чарли Тэйлор
ЦЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
8
Тумани Дьягурага
ЦП
10
Льюис Кук
ЦП
23
Лиам Бридкатт
ЦП
20
Алекс Моуатт
ЦП
7
Мирко Антенуччи
ЦФ
9
Крис Вуд
ЦФ
Главный тренер
Стив Эванс
Ротерхэм
30
Пэдди Кенни
ВР
16
Фрейзер Ричардсон
ЦЗ
6
Ричард Вуд
ЦЗ
7
Джером Томас
ЛП
11
Джо Ньюэлл
ЦП
25
Дэнни Уорд
ЦФ
9
Джонсон Кларк-Харрис
ЦФ
Лидс
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
6
Лиам Купер
ЦЗ
2
Льюи Койл
ПЗ
15
Стюарт Даллас
ПЗ
29
Мустафа Карайол
ЛВ
15
Том Адейеми
ЦП
7
Люк Мерфи
ЦП
3-2-3-2
1
Камп
3
Мэтток
5
Броудфут
34
Дойли
45
Халфорд
12
Келли
18
Уорд
21
Смолвуд
8
Фреклингтон
9
Бест
27
Дербишир
4-4-2
16
Сильвестри
28
Берарди
55
Беллуски
18
Тэйлор
14
Бамба
10
Кук
23
Бридкатт
20
Моуатт
8
Дьягурага
9
Вуд
7
Антенуччи
18
Уорд
16
Ричардсон
16
Ричардсон
18
Уорд
21
Смолвуд
11
Ньюэлл
11
Ньюэлл
21
Смолвуд
9
Бест
25
Уорд
25
Уорд
9
Бест
10
Кук
15
Даллас
15
Даллас
10
Кук
20
Моуатт
29
Карайол
29
Карайол
20
Моуатт
28
Берарди
7
Мерфи
7
Мерфи
28
Берарди
Остались в запасе
Ротерхэм
Лидс
30
Пэдди Кенни
ВР
6
Ричард Вуд
ЦЗ
7
Джером Томас
ЛП
9
Джонсон Кларк-Харрис
ЦФ
Главный тренер
Нил Редферн
2
Льюи Койл
ПЗ
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
6
Лиам Купер
ЦЗ
15
Том Адейеми
ЦП
Главный тренер
Стив Эванс
Остались в запасе
30
Пэдди Кенни
ВР
6
Ричард Вуд
ЦЗ
7
Джером Томас
ЛП
9
Джонсон Кларк-Харрис
ЦФ
Остались в запасе
2
Льюи Койл
ПЗ
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
6
Лиам Купер
ЦЗ
15
Том Адейеми
ЦП
Главный тренер
Нил Редферн
Главный тренер
Стив Эванс
Статистика матча Ротерхэм - Лидс
1
1
1
2
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гримсби Таун
- : -
21.11.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Суиндон Таун
2 : 1
31.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Ротерхэм
3 : 3
24.10.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Ротерхэм
2 : 2
20.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 11 тур
Флитвуд
2 : 0
17.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 10 тур
Ротерхэм
1 : 4
10.10.2026
Гиллинхэм
Лидс
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Арсенал
2 : 1
10.10.2026
Лидс
Информация о матче
Главный судья:
Кевин Фрэнд
(Лестершир)
Стадион:
Нью-Йорк
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