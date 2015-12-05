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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ротерхэм - Вулверхэмптон
Ротерхэм - Вулверхэмптон: обзор матча 05 декабря 2015
Ротерхэм
05.12.2015, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 19 тур
1 : 2
Завершен
Вулверхэмптон
18'
Д. Ньюэлл
5'
Д. Хенри
44'
Д. Батт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ротерхэм - Вулверхэмптон
90'
Замена
Н. Бирн
️️️️
Д. Грэм
87'
Замена
К. Коди
️️️️
К. МакДональд
84'
Желтая карточка
К. МакДональд
77'
Замена
Б. Афобе
️️️️
А. Ле Фондре
Замена
Л. Хиам
️️️️
Д. Ньюэлл
57'
44'
ГОЛ! 1:2!
Д. Батт
Пас отдал
Д. Грэм
ГОЛ! 1:1!
Д. Ньюэлл
18'
Замена
М. Дербишир
️️️️
Г. Уорд
13'
5'
ГОЛ! 0:1!
Д. Хенри
Пас отдал
Д. Грэм
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ротерхэм
1
Ли Камп
ВР
15
Гарри Тоффоло
ЛЗ
4
Дэнни Коллинс
ЛЗ
2
Льюис Бакстон
ЦЗ
5
Керк Броудфут
ЦЗ
18
Грант Уорд
ЦП
11
Джо Ньюэлл
ЦП
21
Ричард Смолвуд
ЦП
8
Ли Фреклингтон
ПП
9
Джонсон Кларк-Харрис
ЦФ
25
Дэнни Уорд
ЦФ
Главный тренер
Нил Редферн
Вулверхэмптон
1
Карл Икеме
ВР
6
Этан Эбанкс-Лэнделл
ЦЗ
23
Даниэль Батт
ЦЗ
13
Скотт Голбоурн
ЦЗ
2
Доминик Йорфа
ЦЗ
10
Джордан Грэм
ЛВ
29
Кевин МакДональд
ЦП
17
Джеймс Хенри
ЦП
19
Джек Прайс
ЦП
16
Дэвид Эдвардс
ЦП
19
Адам Ле Фондре
ЦФ
Главный тренер
Кенни Джакетт
Ротерхэм
19
Адам Коллин
ВР
3
Джо Мэтток
ЦЗ
16
Фрейзер Ричардсон
ЦЗ
19
Люк Хиам
ЦП
12
Джерри Йетс
ЦФ
27
Мэтт Дербишир
ЦФ
7
Брэндон Баркер
ЦФ
Вулверхэмптон
1
Аарон МакКари
ВР
2
Мэтт Доэрти
ЦЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
14
Натан Бирн
ПЗ
17
Джед Уоллес
ЦП
27
Грант Холт
ЦФ
23
Беник Афобе
ЦФ
4-4-2
1
Камп
4
Коллинс
2
Бакстон
5
Броудфут
15
Тоффоло
18
Уорд
11
Ньюэлл
21
Смолвуд
8
Фреклингтон
25
Уорд
9
Кларк-Харрис
4-4-1-1
1
Икеме
23
Батт
13
Голбоурн
2
Йорфа
6
Эбанкс-Лэнделл
17
Хенри
19
Прайс
16
Эдвардс
29
МакДональд
10
Грэм
19
Ле Фондре
11
Ньюэлл
19
Хиам
19
Хиам
11
Ньюэлл
18
Уорд
27
Дербишир
27
Дербишир
18
Уорд
18
Уорд
7
Баркер
7
Баркер
18
Уорд
10
Грэм
14
Бирн
14
Бирн
10
Грэм
29
МакДональд
15
Коди
15
Коди
29
МакДональд
19
Ле Фондре
23
Афобе
23
Афобе
19
Ле Фондре
Остались в запасе
Ротерхэм
Вулверхэмптон
12
Джерри Йетс
ЦФ
19
Адам Коллин
ВР
3
Джо Мэтток
ЦЗ
16
Фрейзер Ричардсон
ЦЗ
Главный тренер
Нил Редферн
1
Аарон МакКари
ВР
2
Мэтт Доэрти
ЦЗ
17
Джед Уоллес
ЦП
27
Грант Холт
ЦФ
Главный тренер
Кенни Джакетт
Остались в запасе
12
Джерри Йетс
ЦФ
19
Адам Коллин
ВР
3
Джо Мэтток
ЦЗ
16
Фрейзер Ричардсон
ЦЗ
Остались в запасе
1
Аарон МакКари
ВР
2
Мэтт Доэрти
ЦЗ
17
Джед Уоллес
ЦП
27
Грант Холт
ЦФ
Главный тренер
Нил Редферн
Главный тренер
Кенни Джакетт
Статистика матча Ротерхэм - Вулверхэмптон
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гримсби Таун
- : -
21.11.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Суиндон Таун
2 : 1
31.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Ротерхэм
3 : 3
24.10.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Ротерхэм
2 : 2
20.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 11 тур
Флитвуд
2 : 0
17.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 10 тур
Ротерхэм
1 : 4
10.10.2026
Гиллинхэм
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
- : -
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
20.10.2026
Портсмут
Информация о матче
Главный судья:
Даррен Дэдмен
(Питерборо)
Стадион:
Нью-Йорк
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