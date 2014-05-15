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Вальтер Чала
Статистика
Вальтер Чала - статистика
Завершил карьеру
24 февраля 1992 (34), Валле-дель-Чота
#34 | Нападающий
179 см | 70 кг
Эквадор
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Россия. Кубок 2013/2014
Россия. ФНЛ 2013/2014
Товарищеские матчи 2013
Россия. ФНЛ 2012/2013
Россия. Молодежное первенство 2011/2012
Команда
И
Г
П
Ж
К
Нефтехимик
27
2
0
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. ФНЛ, 38 тур
Нефтехимик
5 : 1
15.05.2014
Ангушт
60' - 90'
Россия. ФНЛ, 37 тур
Уфа
1 : 1
11.05.2014
Нефтехимик
63' - 90'
Россия. ФНЛ, 36 тур
Нефтехимик
2 : 1
05.05.2014
Химик
77' - 90'
Россия. ФНЛ, 35 тур
Шинник
3 : 0
30.04.2014
Нефтехимик
80' - 90'
Россия. ФНЛ, 34 тур
Нефтехимик
0 : 1
25.04.2014
Оренбург
62' - 90'
Россия. ФНЛ, 33 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
20.04.2014
Нефтехимик
70' - 90'
Россия. ФНЛ, 31 тур
Cибирь
2 : 1
09.04.2014
Нефтехимик
54' - 90'
90'
Россия. ФНЛ, 30 тур
Нефтехимик
1 : 0
04.04.2014
Сочи
77' - 90'
Россия. ФНЛ, 26 тур
Торпедо
2 : 1
10.03.2014
Нефтехимик
60' - 90'
Россия. ФНЛ, 25 тур
Салют
0 : 0
23.11.2013
Нефтехимик
1' - 69'
Россия. ФНЛ, 24 тур
Нефтехимик
0 : 2
17.11.2013
Луч
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 23 тур
Балтика
1 : 0
10.11.2013
Нефтехимик
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 20 тур
Нефтехимик
0 : 0
23.10.2013
Спартак-Нальчик
1' - 64'
Россия. ФНЛ, 19 тур
Нефтехимик
1 : 1
18.10.2013
Уфа
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 18 тур
Химик
0 : 0
13.10.2013
Нефтехимик
1' - 83'
Россия. ФНЛ, 17 тур
Нефтехимик
1 : 2
07.10.2013
Шинник
1' - 90'
3'
Россия. ФНЛ, 16 тур
Оренбург
1 : 1
01.10.2013
Нефтехимик
1' - 75'
Россия. ФНЛ, 12 тур
Сочи
0 : 3
27.09.2013
Нефтехимик
1' - 85'
45'
Россия. ФНЛ, 14 тур
Енисей
1 : 0
16.09.2013
Нефтехимик
1' - 79'
Россия. ФНЛ, 13 тур
Нефтехимик
4 : 0
10.09.2013
Cибирь
1' - 90'
65'
77'
Россия. ФНЛ, 11 тур
Нефтехимик
0 : 1
28.08.2013
Мордовия
1' - 90'
63'
Россия. ФНЛ, 10 тур
Арсенал
2 : 1
23.08.2013
Нефтехимик
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 9 тур
Нефтехимик
0 : 0
18.08.2013
Торпедо
1' - 76'
Россия. ФНЛ, 8 тур
Ротор
0 : 0
12.08.2013
Нефтехимик
1' - 66'
Россия. ФНЛ, 7 тур
Нефтехимик
1 : 3
07.08.2013
Салют
1' - 85'
Россия. ФНЛ, 6 тур
Луч
0 : 0
02.08.2013
Нефтехимик
1' - 86'
Россия. ФНЛ, 5 тур
Нефтехимик
0 : 1
28.07.2013
Балтика
46' - 90'
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