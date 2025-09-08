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Никита Бурмистров
Новости
Никита Бурмистров - новости
Завершил карьеру
6 июля 1989 (37)
#18 | Полузащитник
184 см | 73 кг
Россия
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Публикации
Экс-игрок «Сочи» Бурмистров: «Сказал Морено, что при нем тренироваться не буду»
2025.09.08 19:41
Экс-вингер ЦСКА и «Краснодара» закончил карьеру в 35 лет
2025.06.06 20:31
Фото
Опубликована сборная 14-го тура РПЛ по версии WhoScored
2023.11.07 10:48
5
Фото
Опубликована сборная 12-го тура РПЛ по версии WhoScored
2023.10.23 18:48
1
«Сочи» продлил контракты с четырьмя футболистами
2023.05.30 21:14
1
Фото
Опубликована сборная 27-го тура РПЛ по версии WhoScored: полсостава из «Ахмата»
2023.05.15 11:11
2
Стали известны претенденты на звание лучшего игрока РПЛ в сентябре
2022.09.27 12:56
1
Заболотные, Прохин, Бурмистров – в основе «Сочи» на матч с ЦСКА; Васин, Карпов, Щенников выйдут у москвичей
2021.04.18 16:13
7
Дивеев, Щенников, Тикнизян – в основе ЦСКА на игру с «Сочи»; Юсупов, Бурмистров, Заболотный выйдут у гостей
2020.11.22 12:59
2
РПЛ. «Сочи» благодаря дублю Бурмистрова обыграл «Ротор» и вышел на второе место
2020.08.22 21:59
40
Видео
РПЛ показала семь лучших голов 24-го тура
2020.06.29 20:30
7
РПЛ. «Ахмат» и «Сочи сыграли вничью
2020.06.26 20:09
12
В «Сочи» – эпидемия ангины. Перед матчем с «Оренбургом» заболели Бурмистров, Заболотный и еще восемь игроков
2019.11.29 17:17
25
Бурмистров, Цаллагов, Заболотный – в старте «Сочи» на матч с «Ахматом»
2019.09.30 18:42
Игрок «Сочи» Бурмистров: «Спартак» сегодня – не гранд. Убери оттуда Фернандо – и получится команда второй восьмерки»
2019.07.21 13:45
39
Бурмистров стал игроком «Балтики»
2017.07.19 14:02
2
Тульский «Арсенал» объявил об уходе Бурмистрова
2017.06.23 12:40
1
Источник: «Арсенал» покинули Бурмистров, Власов и Ершов
2017.06.19 17:55
3
Бурмистров заявил, что своей сухой серией Медведев обязан защитникам «Ростова»
2017.05.06 20:15
7
Видео
Гол Бурмистрова помог «Арсеналу» нанести «Ростову» первое поражение в РФПЛ с ноября
2017.05.06 18:38
12
Бурмистров считает, что «сухую» серию Медведева прервал не он, а Максимов
2017.05.06 17:53
2
Видео
Бурмистров прервал рекордную «сухую» серию Медведева
2017.05.06 17:24
9
Кирьяков: «Ситуация в атаке у «Арсенала» стала лучше»
2017.02.10 14:12
2
Бурмистров: «Траоре в «Анжи» обгонял всех даже спиной вперед»
2016.11.30 08:06
3
Бурмистров: «Газзаев – самый жесткий тренер, я чуть ли сознание не терял у него на тренировках»
2016.11.29 18:50
4
«Арсенал» заключил годичные контракты с Власовым и Бурмистровым
2016.06.17 11:38
1
Бурмистров близок к переходу в тульский «Арсенал»
2016.06.15 10:05
«Краснодар» отказался от услуг Бурмистрова
2016.06.14 10:41
Асеведо, Рязанцев, Мартынович и еще ряд футболистов покинут «Урал» в межсезонье
2016.05.30 15:58
6
Бурмистров: «Дам своей игре неудовлетворительную оценку»
2015.12.01 10:55
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Аленичев прокомментировал возвращение в тульский «Арсенал»
16:23
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Стало известно наказание Рейсу из ЦСКА за хамское поведение
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Реакция 79-летнего Семина на новость о возвращении в РПЛ
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Появилось объяснение, почему «Зенит» ненавидят
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У «Факела» есть еще два кандидата на пост тренера помимо Семина
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