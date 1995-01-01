Игрок «Сочи» Бурмистров: «Спартак» сегодня – не гранд. Убери оттуда Фернандо – и получится команда второй восьмерки»

Нападающий «Сочи» Никита Бурмистров, комментируя поражение от «Спартака» (0:1) в первом туре РПЛ заявил, что нет смысла бояться москвичей. По его мнению, без полузащитника Фернандо «Спартак» превратится в команду второй восьмерки.

В игре против сочинцев бразилец отметился результативным пасом.

«Какой смысл бояться «Спартак»? Это смешно. В этой лиге неизвестно, с кем проще играть – со «Спартаком» или с обороняющимся «Оренбургом». Понятно, есть гранды – там другой уровень. «Спартак» сегодня – не гранд. Есть три другие команды – «Зенит», «Локомотив» и «Краснодар». Они стабильно показывают хороший футбол. А вот у ЦСКА и «Спартака» идeт перестройка: меняются люди, тактика, приходят молодые. Объективно, болельщикам нужно подождать.

В «Спартаке» команда строится, новые игроки приходят. Кто мне сейчас из россиян понравился, так это Бакаев. Ну и Фернандо, конечно. Не знаю, куда они собираются его продавать. Игрок – топ. Убери этого человека – и получится команда второй восьмерки. Опять же, «Спартак» со временем наберет и всe равно себя покажет», – сказал Бурмистров.