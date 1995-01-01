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    Игрок «Сочи» Бурмистров: «Спартак» сегодня – не гранд. Убери оттуда Фернандо – и получится команда второй восьмерки»

    Нападающий «Сочи» Никита Бурмистров, комментируя поражение от «Спартака» (0:1) в первом туре РПЛ заявил, что нет смысла бояться москвичей. По его мнению, без полузащитника Фернандо «Спартак» превратится в команду второй восьмерки.

    В игре против сочинцев бразилец отметился результативным пасом.

    «Какой смысл бояться «Спартак»? Это смешно. В этой лиге неизвестно, с кем проще играть – со «Спартаком» или с обороняющимся «Оренбургом». Понятно, есть гранды – там другой уровень. «Спартак» сегодня – не гранд. Есть три другие команды – «Зенит», «Локомотив» и «Краснодар». Они стабильно показывают хороший футбол. А вот у ЦСКА и «Спартака» идeт перестройка: меняются люди, тактика, приходят молодые. Объективно, болельщикам нужно подождать.

    В «Спартаке» команда строится, новые игроки приходят. Кто мне сейчас из россиян понравился, так это Бакаев. Ну и Фернандо, конечно. Не знаю, куда они собираются его продавать. Игрок – топ. Убери этого человека – и получится команда второй восьмерки. Опять же, «Спартак» со временем наберет и всe равно себя покажет», – сказал Бурмистров.

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии16
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      Рейтинг: +3934

      Спартач80 49 секунд назад

      Говорящее дерево.

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      Рейтинг: +4899

      Сильвербой 6 минут назад

      Ну по большому счету, да!

      0
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      Рейтинг: +1780

      InterMilLano1908 12 минут назад

      Так он и не говорит что Сочи топ...он сказал 3 команды...а так по делу, убери оттуда Фернандо и это будет условный Ахмат

      2
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      Рейтинг: +5309

      piligrim1986 20 минут назад

      всё повыше вас будет

      0
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      Рейтинг: +1312

      латунный сепаратист 20 минут назад

      на игры спартака ставить вар и они вылятят в первую лигу

      -2
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      Рейтинг: +3934

      Спартач80 > латунный сепаратист 17 минут назад

      быдлоростов заговорил?Очень любил этот город,но вы показали своё быдляче-колхозное лицо своим омоном.

      2
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      Рейтинг: +35752

      ROSTOV SUPER > Спартач80 8 минут назад

      Быдлятина на трибунах петарды пускала , а теперь девочки плачут !

      -2
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      Рейтинг: +3934

      Спартач80 > ROSTOV SUPER 5 минут назад

      Девочки живут в Ростове,а Спартаковцы во всей стране.

      -1
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      Рейтинг: +35752

      ROSTOV SUPER > Спартач80 1 минуту назад

      Не путай спартаковцев с позорящей их быдлятиной , настоящие спартаковцы ведут себя по другому , но ты по ходу к ним не относишься ! А в Ростове живут хорошие люди и к стати очень красивые девушки !

      0
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      Рейтинг: +4

      zevskolosov 22 минуты назад

      жена подарила капли что кардинально улучшили наш секс, он стал в рази дольше, стояк крепче, ощущения ярче и приятнее. И жена теперь довольна и я чувствую себя самцом!я сам не знал и не верил пока не почитал эту статью --------------- http://gg.gg/lovelas

      -1
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      Рейтинг: +317

      Опускатель коняжек 22 минуты назад

      Заголовок придуман для срача...

      3
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      Рейтинг: +3667

      Владислав Vlad 23 минуты назад

      Бурмистров? А кто это?

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1488

      JTherry 29 минут назад

      начал за упокой, а кончил - за здравие)))) сегодня-то Бурмистров покажет зениту, какие они "гранды"))))

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      Рейтинг: +81

      Olymp2 35 минут назад

      Да и Азиат с Уралом могли бы!

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      Рейтинг: +81

      Olymp2 > Olymp2 34 минуты назад

      Пардон, айфон - Ахмат

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