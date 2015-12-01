Бурмистров: «Дам своей игре неудовлетворительную оценку»

Нападающий «Урала» Никита Бурмистров поделился мнением о своем выступлении в первой части текущего сезона Российской футбольной Премьер-лиги. По словам футболиста, в екатеринбургской команде у него больше шансов проявить себя, чем в «Краснодаре», но ему хотелось бы играть еще чаще.



– Ты доволен тем, как провел первую половину нынешнего сезона?



– Считаю, были неплохие игры. С «Кубанью», с «Уфой» хорошие матчи получились. Но все, как и я, хотят голов, голевых передач. Их у меня нет. Поэтому дам своей игре неудовлетворительную оценку.



Понятно, что в «Урале» у меня больше шансов проявить себя. Но хочется играть чаще. В «Амкаре» я был на другом счету. Привык играть регулярно, забивать. Можно сказать, что в «Анжи» играл неплохо. Но в «Краснодаре» и «Урале» еще не показал свою силу, – сказал Бурмистров.