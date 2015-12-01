Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЦСКА - Спартак Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Саудовская Аравия МЛС Турция Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год

    Бурмистров: «Дам своей игре неудовлетворительную оценку»

    Нападающий «Урала» Никита Бурмистров поделился мнением о своем выступлении в первой части текущего сезона Российской футбольной Премьер-лиги. По словам футболиста, в екатеринбургской команде у него больше шансов проявить себя, чем в «Краснодаре», но ему хотелось бы играть еще чаще.

    – Ты доволен тем, как провел первую половину нынешнего сезона?

    – Считаю, были неплохие игры. С «Кубанью», с «Уфой» хорошие матчи получились. Но все, как и я, хотят голов, голевых передач. Их у меня нет. Поэтому дам своей игре неудовлетворительную оценку.

    Понятно, что в «Урале» у меня больше шансов проявить себя. Но хочется играть чаще. В «Амкаре» я был на другом счету. Привык играть регулярно, забивать. Можно сказать, что в «Анжи» играл неплохо. Но в «Краснодаре» и «Урале» еще не показал свою силу, – сказал Бурмистров.

    Источник: ФК «Урал»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.12.2015 10:55
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    ologreds
    1694996682
    numo450544
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+