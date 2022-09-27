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    Стали известны претенденты на звание лучшего игрока РПЛ в сентябре

    РПЛ назвала номинантов на приз лучшему футболисту лиги в сентябре.

    На награду претендуют пять игроков:

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    Источник: телеграм-канал РПЛ

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    27.09.2022 12:56
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +15542

      Fusballer 27 сентября, 13:34

      Лучшие это только те, кто голы забивают да передачи раздают. Для окончательного определения лучшего надо узнать, кто меньше из них провёл времени на поле в сентябре.

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