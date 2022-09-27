Стали известны претенденты на звание лучшего игрока РПЛ в сентябре

Лучшие это только те, кто голы забивают да передачи раздают. Для окончательного определения лучшего надо узнать, кто меньше из них провёл времени на поле в сентябре.
РПЛ назвала номинантов на приз лучшему футболисту лиги в сентябре.
На награду претендуют пять игроков:
- Дмитрий Полоз («Ростов») – 3 матча, 3 гола.
- Александр Соболев («Спартак») – 3 матча, 3 гола.
- Андрей Мостовой («Зенит») – 3 матча, 2 гола, 1 голевая передача.
- Никита Бурмистров («Сочи») – 3 матча, 3 голевые передачи.
- Лукас Вера («Оренбург») – 3 матча, 3 голевые передачи.