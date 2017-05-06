Гол Бурмистрова помог «Арсеналу» нанести «Ростову» первое поражение в РФПЛ с ноября

В поединке 27-го тура чемпионата России тульский «Арсенал» на своем поле обыграл «Ростов» – 1:0. Единственный гол в этой встрече на 37-й минуте забил полузащитник хозяев Никита Бурмистров.

Таким образом, ростовчане впервые с ноября 2016 года потерпели поражение в рамках матча РФПЛ.

Также прервалась рекордная «сухая» серия голкипера «Ростова» Никиты Медведева, которая длилась 989 минут.

1:0 – Бурмистров, 37