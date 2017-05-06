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    Гол Бурмистрова помог «Арсеналу» нанести «Ростову» первое поражение в РФПЛ с ноября

    В поединке 27-го тура чемпионата России тульский «Арсенал» на своем поле обыграл «Ростов» – 1:0. Единственный гол в этой встрече на 37-й минуте забил полузащитник хозяев Никита Бурмистров.

    Таким образом, ростовчане впервые с ноября 2016 года потерпели поражение в рамках матча РФПЛ.

    Также прервалась рекордная «сухая» серия голкипера «Ростова» Никиты Медведева, которая длилась 989 минут.

    1:0 – Бурмистров, 37

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.05.2017 18:38
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +2389

      serglider 7 мая 2017, 02:47

      Ростову остается утешиться вратарским рекордом Медведева))) Походу яркая страница футбольного Ростова окончательно перевернута... Наступают серые будни.

      0
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      Рейтинг: +826

      alex kidn 6 мая 2017, 19:20

      Медведь чуток до тысячи не дотянул

      0
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      Рейтинг: +6905

      sochi-2013 6 мая 2017, 19:13

      Габулов был в ударе. Если бы не его кураж, Арсенал бы отгреб по полной. Второй тайм по игре подравнялись. Кураж к Муссе перешел.

      2
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 6 мая 2017, 19:09

      Серьезна потеря трех очков...очень жаль....

      2
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      Рейтинг: +1297

      compka 6 мая 2017, 19:08

      непруха сегодня !!!

      2
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      Рейтинг: +1564

      Decorhome 6 мая 2017, 19:03

      Борьба за выживание продолжается

      0
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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 6 мая 2017, 18:45

      Ха-ха! Ловчев, тварь, утрись! Лижи дальше Бердыеву его гениальную жопу. Каррера ничему не научил Спартак, а вот Бердыев.. Как там Азмун Ползает, Как там Калачев Бухарит.. Держи привет от Арсенала, заглатывай!

      -2
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      Рейтинг: +3829

      minaev23 > momwig_ 6 мая 2017, 19:28

      Ты прям Маяковский!!! Видно Ростов всей душой ненавидишь!

      0
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      Рейтинг: +4351

      Yurok161 > хрякобомж 7 мая 2017, 01:45

      Осенью опять скажут-"зато можем на чемпионат больше внимания уделить"

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      Рейтинг: +3541

      momwig_ > minaev23 10 мая 2017, 09:49

      Мне Ростов вообще по барабану. Если кто не заметил, мои слова адресовались совсем другому адресату. Он (Ловчев) возмутил меня своими словами - уже не в первый раз - а тут крайне удачно совпали обстоятельства, подтвердившие, что его прогоны - они прогоны и есть. Собственно, Ростов, как и Бердыев сами по себе не вызывают у меня совершенно никаких эмоций. Ну, были эмоции облегчения, когда к нам Бердыева не назначили, но это же опять не за Бердыева, а за Спартак...

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      Рейтинг: +3541

      momwig_ > хрякобомж 10 мая 2017, 09:52

      А ты откуда сказал?..

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