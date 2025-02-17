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Никита Бурмистров
Статистика
Никита Бурмистров - статистика
Завершил карьеру
6 июля 1989 (37)
#18 | Полузащитник
184 см | 73 кг
Россия
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Матчи игрока в этом турнире
Товарищеские матчи,
Сочи
0 : 0
17.02.2025
ЦСКА
70' - 90'
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