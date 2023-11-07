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    Опубликована сборная 14-го тура РПЛ по версии WhoScored

    Портал WhoScored показал собственную версию символической сборной 14-го тура чемпионата России.

    В нее включены футболисты «Динамо», «Ахмата», «Рубина», «Ростова», «Зенита», «Спартака», «Сочи», «Оренбурга» и «Локомотива».

    Вратарь: Игорь Лещук («Динамо»);

    Защитники: Дарко Тодорович («Ахмат»), Егор Тесленко («Рубин»), Максим Осипенко («Ростов»), Данил Круговой («Зенит»);

    Полузащитники: Дмитрий Воробьев («Оренбург»), Мартин Крамарич («Сочи»), Никита Бурмистров («Сочи»), Антон Зиньковский («Спартак»);

    Нападающие: Артем Дзюба («Локомотив»), Константин Тюкавин («Динамо»).

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    Источник: WhoScored

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    07.11.2023 10:48
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1762

      zarsm 7 ноября, 15:47

      Вратарь пустивший трешку в сборке, окей.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4576

      шахта Заполярная 7 ноября, 14:07

      Лещук лучший, потому что три штуки пропустил.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1216

      JIEGEHDA 7 ноября, 11:44

      Осипенко за что? За незабитый пенальти наверно .

      2
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      Рейтинг: +761

      Fju-2 7 ноября, 11:44

      Забавно, что под эмблемой Сочи до сих пор название Динамо Спб. А у Оренбурга - Газовик.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +761

      Fju-2 > Fju-2 7 ноября, 11:46

      И Терек у Ахмата)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17246

      Алексей З 7 ноября, 11:00

      Как всегда очень субъективно.

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