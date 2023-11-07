Опубликована сборная 14-го тура РПЛ по версии WhoScored

Портал WhoScored показал собственную версию символической сборной 14-го тура чемпионата России.

В нее включены футболисты «Динамо», «Ахмата», «Рубина», «Ростова», «Зенита», «Спартака», «Сочи», «Оренбурга» и «Локомотива».

Вратарь: Игорь Лещук («Динамо»);

Защитники: Дарко Тодорович («Ахмат»), Егор Тесленко («Рубин»), Максим Осипенко («Ростов»), Данил Круговой («Зенит»);

Полузащитники: Дмитрий Воробьев («Оренбург»), Мартин Крамарич («Сочи»), Никита Бурмистров («Сочи»), Антон Зиньковский («Спартак»);

Нападающие: Артем Дзюба («Локомотив»), Константин Тюкавин («Динамо»).