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    Тульский «Арсенал» объявил об уходе Бурмистрова

    Тульский «Арсенал» на официальном сайте объявил о расставании с нападающим Никитой Бурмистровым.

    Напомним, что 27-летний россиянин перешел в клуб летом 2016 года. В минувшем сезоне РФПЛ форвард провел 20 матчей, в которых забил два гола и сделал две результативные передачи.

    «Арсенал» благодарит Никиту Бурмистрова за профессионализм и самоотдачу и желает успешного продолжения карьеры», – говорится в заявлении туляков.

    Источник: ФК «Арсенал» Тула

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    23.06.2017 12:40
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2516

      МАКАРШВЕД 23 июня 2017, 14:23

      Нападающий слабоватый, в УРАЛЕ за 13 игр ни одного гола, в Арсенале из 20 игр 2 мяча. Игрок ФНЛ!!!!

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