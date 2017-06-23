Тульский «Арсенал» объявил об уходе Бурмистрова

Тульский «Арсенал» на официальном сайте объявил о расставании с нападающим Никитой Бурмистровым.

Напомним, что 27-летний россиянин перешел в клуб летом 2016 года. В минувшем сезоне РФПЛ форвард провел 20 матчей, в которых забил два гола и сделал две результативные передачи.

«Арсенал» благодарит Никиту Бурмистрова за профессионализм и самоотдачу и желает успешного продолжения карьеры», – говорится в заявлении туляков.