Статистика по турнирам

Италия. Кубок 2011/2012 Италия. Серия А 2011/2012 Италия. Кубок 2010/2011 Италия. Серия А 2010/2011 Лига Чемпионов 2010/2011 Италия. Серия А 2007/2008