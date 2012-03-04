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    Фабио Симплисио - статистика

    #30 | Полузащитник
    Имя Фабио
    Фамилия Симплисио
    Команда Сересо
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 23 сентября 1979 (43 года)
    Рост 173
    Вес 69
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Рома 19 4 0 3 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.05.2012 86' -90' Рома (Рим) 2:2 Катания (Катания)
    01.05.2012 80' -90' Кьево (Верона) 0:0 Рома (Рим)
    28.04.2012 73' -90' Рома (Рим) 2:2 Наполи (Неаполь)
    88' 88'
    25.04.2012 Был в запасе Рома (Рим) 1:2 Фиорентина (Флоренция)
    22.04.2012 Был в запасе Ювентус (Турин) 4:0 Рома (Рим)
    01.04.2012 1' -57' Рома (Рим) 5:2 Новара (Новара)
    55'
    24.03.2012 Был в запасе Милан (Милан) 2:1 Рома (Рим)
    19.03.2012 88' -90' Рома (Рим) 1:0 Дженоа (Генуя)
    10.03.2012 88' -90' Палермо (Палермо) 0:1 Рома (Рим)
    04.03.2012 1' -90' Рома (Рим) 1:2 Лацио (Рим)
    13.02.2012 1' -68' Сиена (Сиена) 1:0 Рома (Рим)
    08.02.2012 1' -90' Катания (Катания) 1:1 Рома (Рим)
    7'
    05.02.2012 72' -90' Рома (Рим) 4:0 Интер (Милан)
    01.02.2012 1' -68' Кальяри (Кальяри) 4:2 Рома (Рим)
    29.01.2012 61' -90' Рома (Рим) 1:1 Болонья (Болонья)
    21.01.2012 Был в запасе Рома (Рим) 5:1 Чезена (Чезена)
    08.01.2012 1' -69' Рома (Рим) 2:0 Кьево (Верона)
    21.12.2011 1' -80' Болонья (Болонья) 0:2 Рома (Рим)
    18.12.2011 1' -90' Наполи (Неаполь) 1:3 Рома (Рим)
    88'
    12.12.2011 58' -90' Рома (Рим) 1:1 Ювентус (Турин)
    04.12.2011 71' -90' Фиорентина (Флоренция) 3:0 Рома (Рим)
    25.11.2011 Был в запасе Удинезе (Удине) 2:0 Рома (Рим)
    05.11.2011 Был в запасе Новара (Новара) 0:2 Рома (Рим)
    23.10.2011 Был в запасе Рома (Рим) 1:0 Палермо (Палермо)
    16.10.2011 Был в запасе Лацио (Рим) 2:1 Рома (Рим)
    01.10.2011 1' -90' Рома (Рим) 3:1 Аталанта (Бергамо)
    82' 49'
    25.09.2011 77' -90' Парма (Парма) 0:1 Рома (Рим)
    11.09.2011 Был в запасе Рома (Рим) 1:2 Кальяри (Кальяри)
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