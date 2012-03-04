Фабио Симплисио - статистика
#30 | Полузащитник
|Имя
|Фабио
|Фамилия
|Симплисио
|Команда
|Сересо
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|23 сентября 1979 (43 года)
|Рост
|173
|Вес
|69
|Имя
|Фабио
|Фамилия
|Симплисио
|Команда
|Сересо
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|23 сентября 1979 (43 года)
|Рост
|173
|Вес
|69
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Рома
|19
|4
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.05.2012
|86' -90'
|Рома (Рим)
|2:2
|Катания (Катания)
|01.05.2012
|80' -90'
|Кьево (Верона)
|0:0
|Рома (Рим)
|28.04.2012
|73' -90'
|Рома (Рим)
|2:2
|Наполи (Неаполь)
|88' 88'
|25.04.2012
|Был в запасе
|Рома (Рим)
|1:2
|Фиорентина (Флоренция)
|22.04.2012
|Был в запасе
|Ювентус (Турин)
|4:0
|Рома (Рим)
|01.04.2012
|1' -57'
|Рома (Рим)
|5:2
|Новара (Новара)
|55'
|24.03.2012
|Был в запасе
|Милан (Милан)
|2:1
|Рома (Рим)
|19.03.2012
|88' -90'
|Рома (Рим)
|1:0
|Дженоа (Генуя)
|10.03.2012
|88' -90'
|Палермо (Палермо)
|0:1
|Рома (Рим)
|04.03.2012
|1' -90'
|Рома (Рим)
|1:2
|Лацио (Рим)
|13.02.2012
|1' -68'
|Сиена (Сиена)
|1:0
|Рома (Рим)
|08.02.2012
|1' -90'
|Катания (Катания)
|1:1
|Рома (Рим)
|7'
|05.02.2012
|72' -90'
|Рома (Рим)
|4:0
|Интер (Милан)
|01.02.2012
|1' -68'
|Кальяри (Кальяри)
|4:2
|Рома (Рим)
|29.01.2012
|61' -90'
|Рома (Рим)
|1:1
|Болонья (Болонья)
|21.01.2012
|Был в запасе
|Рома (Рим)
|5:1
|Чезена (Чезена)
|08.01.2012
|1' -69'
|Рома (Рим)
|2:0
|Кьево (Верона)
|21.12.2011
|1' -80'
|Болонья (Болонья)
|0:2
|Рома (Рим)
|18.12.2011
|1' -90'
|Наполи (Неаполь)
|1:3
|Рома (Рим)
|88'
|12.12.2011
|58' -90'
|Рома (Рим)
|1:1
|Ювентус (Турин)
|04.12.2011
|71' -90'
|Фиорентина (Флоренция)
|3:0
|Рома (Рим)
|25.11.2011
|Был в запасе
|Удинезе (Удине)
|2:0
|Рома (Рим)
|05.11.2011
|Был в запасе
|Новара (Новара)
|0:2
|Рома (Рим)
|23.10.2011
|Был в запасе
|Рома (Рим)
|1:0
|Палермо (Палермо)
|16.10.2011
|Был в запасе
|Лацио (Рим)
|2:1
|Рома (Рим)
|01.10.2011
|1' -90'
|Рома (Рим)
|3:1
|Аталанта (Бергамо)
|82' 49'
|25.09.2011
|77' -90'
|Парма (Парма)
|0:1
|Рома (Рим)
|11.09.2011
|Был в запасе
|Рома (Рим)
|1:2
|Кальяри (Кальяри)