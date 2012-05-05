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Фабио Симплисио
Статистика
Фабио Симплисио - статистика
Завершил карьеру
23 сентября 1979 (46)
#30 | Полузащитник
173 см | 69 кг
Бразилия
Статистика
Новости
Статистика по турнирам
Италия. Кубок 2011/2012
Италия. Серия А 2011/2012
Италия. Кубок 2010/2011
Италия. Серия А 2010/2011
Лига Чемпионов 2010/2011
Италия. Серия А 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Рома
19
4
0
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 37 тур
Рома
2 : 2
05.05.2012
Катания
86' - 90'
Италия. Серия А, 36 тур
Кьево
0 : 0
01.05.2012
Рома
80' - 90'
Италия. Серия А, 35 тур
Рома
2 : 2
28.04.2012
Наполи
73' - 90'
88'
88'
Италия. Серия А, 33 тур
Рома
1 : 2
25.04.2012
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Ювентус
4 : 0
22.04.2012
Рома
Был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Рома
5 : 2
01.04.2012
Новара
1' - 57'
55'
Италия. Серия А, 29 тур
Милан
2 : 1
24.03.2012
Рома
Был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Рома
1 : 0
19.03.2012
Дженоа
88' - 90'
Италия. Серия А, 27 тур
Палермо
0 : 1
10.03.2012
Рома
88' - 90'
Италия. Серия А, 26 тур
Рома
1 : 2
04.03.2012
Лацио
1' - 90'
Италия. Серия А, 23 тур
Сиена
1 : 0
13.02.2012
Рома
1' - 68'
Италия. Серия А, 18 тур
Катания
1 : 1
08.02.2012
Рома
1' - 90'
7'
Италия. Серия А, 22 тур
Рома
4 : 0
05.02.2012
Интер
72' - 90'
Италия. Серия А, 21 тур
Кальяри
4 : 2
01.02.2012
Рома
1' - 68'
Италия. Серия А, 20 тур
Рома
1 : 1
29.01.2012
Болонья
61' - 90'
Италия. Серия А, 19 тур
Рома
5 : 1
21.01.2012
Чезена
Был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Рома
2 : 0
08.01.2012
Кьево
1' - 69'
Италия. Серия А, 1 тур
Болонья
0 : 2
21.12.2011
Рома
1' - 80'
Италия. Серия А, 16 тур
Наполи
1 : 3
18.12.2011
Рома
1' - 90'
88'
Италия. Серия А, 15 тур
Рома
1 : 1
12.12.2011
Ювентус
58' - 90'
Италия. Серия А, 14 тур
Фиорентина
3 : 0
04.12.2011
Рома
71' - 90'
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
2 : 0
25.11.2011
Рома
Был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Новара
0 : 2
05.11.2011
Рома
Был в запасе
Италия. Серия А, 8 тур
Рома
1 : 0
23.10.2011
Палермо
Был в запасе
Италия. Серия А, 7 тур
Лацио
2 : 1
16.10.2011
Рома
Был в запасе
Италия. Серия А, 6 тур
Рома
3 : 1
01.10.2011
Аталанта
1' - 90'
82'
49'
Италия. Серия А, 5 тур
Парма
0 : 1
25.09.2011
Рома
77' - 90'
Италия. Серия А, 2 тур
Рома
1 : 2
11.09.2011
Кальяри
Был в запасе
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