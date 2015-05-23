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Деян Лекич
Статистика
Деян Лекич - статистика
Завершил карьеру
7 июня 1985 (41), Кралево
#16 | Нападающий
193 см | 88 кг
Сербия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Испания. Примера 2014/2015
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013
Товарищеские матчи. Сборные 2012
Испания. Кубок 2011/2012
Испания. Примера 2011/2012
Испания. Примера 2010/2011
Команда
И
Г
П
Ж
К
Эйбар
18
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 38 тур
Эйбар
3 : 0
23.05.2015
Кордоба
Был в запасе
Испания. Примера, 36 тур
Эйбар
0 : 2
08.05.2015
Эспаньол
30' - 90'
Испания. Примера, 34 тур
Эйбар
1 : 3
29.04.2015
Севилья
81' - 90'
Испания. Примера, 33 тур
Альмерия
2 : 0
26.04.2015
Эйбар
59' - 90'
85'
Испания. Примера, 32 тур
Эйбар
0 : 1
19.04.2015
Сельта
69' - 90'
Испания. Примера, 31 тур
Реал
3 : 0
11.04.2015
Эйбар
Был в запасе
Испания. Примера, 30 тур
Эйбар
1 : 0
07.04.2015
Малага
87' - 90'
Испания. Примера, 29 тур
Эйбар
1 : 2
03.04.2015
Райо Вальекано
77' - 90'
Испания. Примера, 28 тур
Гранада
0 : 0
21.03.2015
Эйбар
Был в запасе
Испания. Примера, 27 тур
Эйбар
0 : 2
14.03.2015
Барселона
Был в запасе
Испания. Примера, 26 тур
Леванте
2 : 1
06.03.2015
Эйбар
1' - 71'
44'
Испания. Примера, 25 тур
Эйбар
0 : 1
01.03.2015
Атлетик
Был в запасе
Испания. Примера, 24 тур
Вильярреал
1 : 0
22.02.2015
Эйбар
72' - 90'
Испания. Примера, 23 тур
Эйбар
0 : 1
16.02.2015
Эльче
81' - 90'
Испания. Примера, 22 тур
Депортиво
2 : 0
06.02.2015
Эйбар
74' - 90'
Испания. Примера, 21 тур
Эйбар
1 : 3
31.01.2015
Атлетико
46' - 90'
Испания. Примера, 17 тур
Эспаньол
1 : 2
04.01.2015
Эйбар
88' - 90'
Испания. Примера, 16 тур
Эйбар
0 : 1
20.12.2014
Валенсия
70' - 90'
Испания. Примера, 15 тур
Севилья
0 : 0
14.12.2014
Эйбар
82' - 90'
Испания. Примера, 14 тур
Эйбар
5 : 2
08.12.2014
Альмерия
Был в запасе
Испания. Примера, 12 тур
Эйбар
0 : 4
22.11.2014
Реал
78' - 90'
Испания. Примера, 11 тур
Малага
2 : 1
08.11.2014
Эйбар
90' - 90'
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
2 : 3
03.11.2014
Эйбар
Был в запасе
Испания. Примера, 9 тур
Эйбар
1 : 1
25.10.2014
Гранада
85' - 90'
Испания. Примера, 8 тур
Барселона
3 : 0
18.10.2014
Эйбар
Был в запасе
Испания. Примера, 7 тур
Эйбар
3 : 3
04.10.2014
Леванте
81' - 90'
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