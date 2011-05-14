Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Ральф Гюнеш - статистика

Завершил карьеру
2 сентября 1983 (43), Сигишоара
#26 | Защитник
190 см | 85 кг
Германия
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Санкт-Паули
20
0
1
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Бундеслига, 34 тур
Майнц
2 : 1
14.05.2011
Санкт-Паули
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 33 тур
Санкт-Паули
1 : 8
07.05.2011
Бавария
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 32 тур
Кайзерслаутерн
2 : 0
29.04.2011
Санкт-Паули
1' - 72'
Германия. Бундеслига, 31 тур
Санкт-Паули
1 : 3
23.04.2011
Вердер
1' - 90'
29'
Германия. Бундеслига, 30 тур
Вольфсбург
2 : 2
16.04.2011
Санкт-Паули
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 29 тур
Байер
2 : 1
10.04.2011
Санкт-Паули
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 28 тур
Санкт-Паули
0 : 2
01.04.2011
Шальке-04
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 27 тур
Айнтрахт
2 : 1
19.03.2011
Санкт-Паули
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 26 тур
Санкт-Паули
1 : 2
13.03.2011
Штутгарт
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 25 тур
Нюрнберг
5 : 0
05.03.2011
Санкт-Паули
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 24 тур
Санкт-Паули
0 : 1
26.02.2011
Ганновер-96
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 23 тур
Боруссия Д
2 : 0
19.02.2011
Санкт-Паули
1' - 90'
51'
Германия. Бундеслига, 21 тур
Гамбург
0 : 1
16.02.2011
Санкт-Паули
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 22 тур
Санкт-Паули
3 : 1
12.02.2011
Боруссия М
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 20 тур
Санкт-Паули
3 : 0
29.01.2011
Кельн
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 19 тур
Хоффенхайм
2 : 2
23.01.2011
Санкт-Паули
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 18 тур
Санкт-Паули
2 : 2
15.01.2011
Фрайбург
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 17 тур
Санкт-Паули
2 : 4
18.12.2010
Майнц
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 16 тур
Бавария
3 : 0
11.12.2010
Санкт-Паули
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 15 тур
Санкт-Паули
1 : 0
03.12.2010
Кайзерслаутерн
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 12 тур
Санкт-Паули
0 : 1
13.11.2010
Байер
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 11 тур
Шальке-04
3 : 0
05.11.2010
Санкт-Паули
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 8 тур
Санкт-Паули
3 : 2
16.10.2010
Нюрнберг
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 7 тур
Ганновер-96
0 : 1
01.10.2010
Санкт-Паули
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 6 тур
Санкт-Паули
1 : 3
25.09.2010
Боруссия Д
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 3 тур
Кельн
1 : 0
12.09.2010
Санкт-Паули
Был в запасе
Главные новости
Слуцкий назвал две команды, которые будут бороться за чемпионство в РПЛ
21:42
«Папа ушел за хлебом»: Бабаев – об уходе Николича из ЦСКА
21:30
2
«Рубин» принял принципиальное решение по Артиге
21:29
1
Мостовой ответил на критику Батракова: «Имеет место»
21:19
Жесткое заявление «Реала» о судействе после поражения от «Атлетико»
20:59
1
Суперлига. «Фенербахче» разгромила соперника со счетом 8:0
20:31
1
Видео«Жопа у всех белая!»: игрок со 104 матчами в РПЛ устроил расистский скандал в Медиалиге
20:12
2
Мостовой назвал двух знаменитых тренеров, которые дурят футбол
19:57
3
ВидеоМоуринью повторил легендарный перформанс Евсеева
19:44
4
Примера. «Реал» в меньшинстве уступил в дерби «Атлетико» (1:2)
19:17
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+