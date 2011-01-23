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Бундеслига 2026/2027
Хоффенхайм - Санкт-Паули
Хоффенхайм - Санкт-Паули: обзор матча 23 января 2011
Хоффенхайм
23.01.2011, воскресенье, 19:30
Германия. Бундеслига, 19 тур
2 : 2
Завершен
Санкт-Паули
29'
М. Комппер
89'
Д. Алаба
50'
М. Крузе
80'
Д. Асамоа
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хоффенхайм - Санкт-Паули
ГОЛ! 2:2!
Д. Алаба
Замена
Р. Сукута-Пазу
️️️️
Ч. Таки
Замена
Р. Хеннингс
️️️️
Д. Асамоа
ГОЛ! 1:2!
Д. Асамоа
Пас отдал
Б. Очипка
Замена
П. Млапа
️️️️
Т. Вайс
Замена
Д. Наки
️️️️
М. Крузе
Замена
Г. Сигурдссон
️️️️
С. Руди
Желтая карточка
С. Салихович
ГОЛ! 1:1!
М. Крузе
Пас отдал
Ф. Болл
Желтая карточка
В. Ибишевич
ГОЛ! 1:0!
М. Комппер
Пас отдал
С. Руди
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хоффенхайм
22
Том Штарке
ВР
26
Андреас Ибертсбергер
ЛЗ
25
Исаак Ворса
ЦЗ
5
Марвин Комппер
ЦЗ
32
Андреас Бек
(К)
ПЗ
5
Давид Алаба
ЛП
13
Себастьян Руди
ЦП
0
Тобиас Вайс
ПП
23
Сеяд Салихович
ЛФ
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
7
Борис Вукчевич
РФ
Главный тренер
Марко Пеццаули
Санкт-Паули
18
Томас Кесслер
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
3
Карлос Самбрано
ЦЗ
26
Ральф Гюнеш
ЦЗ
16
Маркус Торандт
ПЗ
31
Фин Бартельс
ЛП
17
Фабиан Болл
ОП
33
Маттиас Леманн
ОП
10
Чарльз Таки
ЦП
10
Макс Крузе
ПП
18
Джеральд Асамоа
(К)
ЦФ
Главный тренер
Хольгер Станиславски
Хоффенхайм
34
Даниель Хаас
ВР
3
Маттиас Яйссле
ЦЗ
4
Йосип Шимунич
ЦЗ
10
Гильфи Сигурдссон
АП
28
Принс Тагое
ЦФ
7
Денис Томалья
ЦФ
26
Пениель Млапа
РФ
Санкт-Паули
19
Бенедикт Пликетт
ВР
2
Мориц Фольц
ЛЗ
62
Дениз Наки
ЛВ
19
Ричард Сукута-Пазу
ЦП
7
Деннис Даубе
ЦП
8
Флориан Брунс
ПВ
10
Рувен Хеннингс
ЦФ
4-3-3
22
Штарке
26
Ибертсбергер
25
Ворса
5
Комппер
32
Бек
5
Алаба
13
Руди
0
Вайс
23
Салихович
11
Ибишевич
7
Вукчевич
4-2-3-1
18
Кесслер
16
Торандт
3
Самбрано
26
Гюнеш
5
Очипка
17
Болл
33
Леманн
10
Крузе
10
Таки
31
Бартельс
18
Асамоа
13
Руди
10
Сигурдссон
10
Сигурдссон
13
Руди
0
Вайс
26
Млапа
26
Млапа
0
Вайс
10
Таки
19
Сукута-Пазу
19
Сукута-Пазу
10
Таки
10
Крузе
62
Наки
62
Наки
10
Крузе
18
Асамоа
10
Хеннингс
10
Хеннингс
18
Асамоа
Остались в запасе
Хоффенхайм
Санкт-Паули
34
Даниель Хаас
ВР
3
Маттиас Яйссле
ЦЗ
4
Йосип Шимунич
ЦЗ
28
Принс Тагое
ЦФ
7
Денис Томалья
ЦФ
Главный тренер
Марко Пеццаули
19
Бенедикт Пликетт
ВР
2
Мориц Фольц
ЛЗ
7
Деннис Даубе
ЦП
8
Флориан Брунс
ПВ
Главный тренер
Хольгер Станиславски
Остались в запасе
34
Даниель Хаас
ВР
3
Маттиас Яйссле
ЦЗ
4
Йосип Шимунич
ЦЗ
28
Принс Тагое
ЦФ
7
Денис Томалья
ЦФ
Остались в запасе
19
Бенедикт Пликетт
ВР
2
Мориц Фольц
ЛЗ
7
Деннис Даубе
ЦП
8
Флориан Брунс
ПВ
Главный тренер
Марко Пеццаули
Главный тренер
Хольгер Станиславски
Статистика матча Хоффенхайм - Санкт-Паули
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Санкт-Паули
- : -
21.11.2026
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Магдебург
4 : 1
08.11.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Санкт-Паули
1 : 3
01.11.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Дармштадт
0 : 0
23.10.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Санкт-Паули
2 : 0
11.10.2026
Карлсруэ
Информация о матче
Стадион:
Карл-Бенц Штадион
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 19:25 (прямая)
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