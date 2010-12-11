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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Бавария - Санкт-Паули
Бавария - Санкт-Паули: обзор матча 11 декабря 2010
Бавария
11.12.2010, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 16 тур
3 : 0
Завершен
Санкт-Паули
17'
Х. Алтынтоп
72'
Ф. Лам (П)
80'
Ф. Рибери
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бавария - Санкт-Паули
ГОЛ! 3:0!
Ф. Рибери
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Ф. Лам
Замена
М. Хайн
️️️️
М. Крузе
Красная карточка
Т. Кесслер
Замена
Д. Асамоа
️️️️
Ф. Болл
Замена
Ф. Брунс
️️️️
М. Фольц
Желтая карточка
М. Фольц
ГОЛ! 1:0!
Х. Алтынтоп
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
22
Ханс-Йорг Бутт
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
44
Анатолий Тимощук
ЦЗ
33
Брено
ЦЗ
21
Филипп Лам
ПЗ
7
Франк Рибери
ЛП
6
Марк ван Боммел
ОП
31
Бастиан Швайнштайгер
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
34
Хамит Алтынтоп
ПП
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
Санкт-Паули
18
Томас Кесслер
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
2
Мориц Фольц
ЛЗ
26
Ральф Гюнеш
ЦЗ
4
Фабио Морена
ЦЗ
24
Карстен Ротенбах
ПЗ
17
Фабиан Болл
ОП
10
Макс Крузе
ЦП
33
Маттиас Леманн
ЦП
31
Фин Бартельс
ПП
9
Мариус Эбберс
ЦФ
Главный тренер
Хольгер Станиславски
Бавария
1
Томас Крафт
ВР
28
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
5
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
16
Андреас Оттль
ЦП
11
Мирослав Клозе
ЦФ
Санкт-Паули
25
Матиас Хайн
ВР
2
Флориан Лехнер
ЛЗ
14
Марсель Эгер
ЦЗ
12
Тимо Шульц
ЦП
8
Флориан Брунс
ПВ
10
Рувен Хеннингс
ЦФ
18
Джеральд Асамоа
ЦФ
4-1-4-1
22
Бутт
26
Контенто
44
Тимощук
33
Брено
21
Лам
6
ван Боммел
7
Рибери
31
Швайнштайгер
8
Кроос
34
Алтынтоп
13
Мюллер
3-3-3-1
18
Кесслер
5
Очипка
26
Гюнеш
4
Морена
24
Ротенбах
17
Болл
2
Фольц
31
Бартельс
33
Леманн
10
Крузе
9
Эбберс
10
Крузе
25
Хайн
25
Хайн
10
Крузе
2
Фольц
8
Брунс
8
Брунс
2
Фольц
17
Болл
18
Асамоа
18
Асамоа
17
Болл
Остались в запасе
Бавария
Санкт-Паули
1
Томас Крафт
ВР
28
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
5
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
16
Андреас Оттль
ЦП
11
Мирослав Клозе
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
12
Тимо Шульц
ЦП
2
Флориан Лехнер
ЛЗ
14
Марсель Эгер
ЦЗ
10
Рувен Хеннингс
ЦФ
Главный тренер
Хольгер Станиславски
Остались в запасе
1
Томас Крафт
ВР
28
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
5
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
16
Андреас Оттль
ЦП
11
Мирослав Клозе
ЦФ
Остались в запасе
12
Тимо Шульц
ЦП
2
Флориан Лехнер
ЛЗ
14
Марсель Эгер
ЦЗ
10
Рувен Хеннингс
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
Главный тренер
Хольгер Станиславски
Статистика матча Бавария - Санкт-Паули
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Санкт-Паули
- : -
21.11.2026
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Магдебург
4 : 1
08.11.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Санкт-Паули
1 : 3
01.11.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Дармштадт
0 : 0
23.10.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Санкт-Паули
2 : 0
11.10.2026
Карлсруэ
Информация о матче
Стадион:
Альянц Арена
Где смотреть матч:
"НТВ+ Классика" 17:25 (прямая)
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